31 nerenin plaka kodu? 31 plakası nereye ait, hangi il? Hatay ilçeleri plaka harfleri
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31 nerenin plaka kodu? 31 plakası nereye ait, hangi il? Hatay ilçeleri plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 31 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 31 plakası nerenin, 31 plaka kodu hangi ile ait?

31 nerenin plaka kodu? 31 plakası nereye ait, hangi il? Hatay ilçeleri plaka harfleri
08.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:44

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 31 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

31 NERENİN PLAKASI?

31 plakası hangi ile ait : Hatay

31 plakası Hatay iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 31 ile başlıyorsa bu Hatay'a ait demektir. Hatay'ın plakası 31'dir. Peki Hatay (Antakya) ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

HATAY'IN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 31 olan Hatay'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Hatay'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 31 Hatay (Antakya) plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Hatay Merkez ilçesi plaka harfleri :

31 AC 001 - 31 AZ 999

31 D 0001 - 31 D 9999

31 DA 001 - 31 DZ 999

31 EZ 001 - 31 EZ 999

31 FA 001 - 31 FZ 999

31 E 0001 - 31 AZ 9999

31 G 0001 - 31 G 2999

Belen ilçesi plaka harfleri :

31 B 0001 - 31 B 9999

31 J 8500 - 31 J 8999

31 M 8500 - 31 M 8999

31 S 8501 - 31 S 9000

31 T 8500 - 31 T 8999

Erzin ilçesi plaka harfleri :

31 J 3000 - 31 J 3499

31 M 3000 - 31 M 3499

31 T 3000 - 31 T 3499

31 YA 001 - 31 YZ 999 aralığındadır.

Reyhanlı ilçesi plaka harfleri :

31 G 3000 - 31 3999

31 M 8000 - 31 M 8499

31 RA 001 - 31 RZ 999

31 T 8000 - 31 T 8499

Altınözü ilçesi plaka harfleri :

31 G 5000 - 31 G 5999

31 M 5000 - 31 M 5999

31 T 5000 - 31 T 5999

31 ZA 001 - 31 ZZ 999

31 nerenin plaka kodu? 31 plakası nereye ait, hangi il? Hatay ilçeleri plaka harfleri

Sonuç olarak 31 plakası Hatay (Antakya) şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

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