31 nerenin plaka kodu? 31 plakası nereye ait, hangi il? Hatay ilçeleri plaka harfleri
Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 31 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 31 plakası nerenin, 31 plaka kodu hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 31 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
31 NERENİN PLAKASI?
31 plakası hangi ile ait : Hatay
31 plakası Hatay iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 31 ile başlıyorsa bu Hatay'a ait demektir. Hatay'ın plakası 31'dir. Peki Hatay (Antakya) ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?
HATAY'IN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI
Plaka kodu 31 olan Hatay'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Hatay'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 31 Hatay (Antakya) plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:
Hatay Merkez ilçesi plaka harfleri :
31 AC 001 - 31 AZ 999
31 D 0001 - 31 D 9999
31 DA 001 - 31 DZ 999
31 EZ 001 - 31 EZ 999
31 FA 001 - 31 FZ 999
31 E 0001 - 31 AZ 9999
31 G 0001 - 31 G 2999
Belen ilçesi plaka harfleri :
31 B 0001 - 31 B 9999
31 J 8500 - 31 J 8999
31 M 8500 - 31 M 8999
31 S 8501 - 31 S 9000
31 T 8500 - 31 T 8999
Erzin ilçesi plaka harfleri :
31 J 3000 - 31 J 3499
31 M 3000 - 31 M 3499
31 T 3000 - 31 T 3499
31 YA 001 - 31 YZ 999 aralığındadır.
Reyhanlı ilçesi plaka harfleri :
31 G 3000 - 31 3999
31 M 8000 - 31 M 8499
31 RA 001 - 31 RZ 999
31 T 8000 - 31 T 8499
Altınözü ilçesi plaka harfleri :
31 G 5000 - 31 G 5999
31 M 5000 - 31 M 5999
31 T 5000 - 31 T 5999
31 ZA 001 - 31 ZZ 999
Sonuç olarak 31 plakası Hatay (Antakya) şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.