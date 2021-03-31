31 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 31 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 31 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

31 MART ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLER

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE °C, 13°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 8°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 11°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 13°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 10°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 13°C Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 11°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ARTVİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 10°C Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 10°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

31 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Çok bulutlu, Edirne haricinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyedeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

31 MART ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ,Zonguldak, Ankara ,Kırıkkale çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, Bolu, Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

31 MART ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar ; bölgenin güney ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur, Balıkesir'in güneydoğu ilçelerinde(Dursunbey, Kepsut, Sındırgı, Bigadiç) gece karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışı şeklinde olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeyinde 2-6 derecede azalacak.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey-kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) yarın fırtına (40-75 km/sa) yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.

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