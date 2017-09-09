30 yıllık küskünlük sona erdi... Marmara'ya küsen balık geri döndü

Bu küskünlüğün nedeni kirlilik ve kaçak avcılık

Küsen balık Uskumru 30 yıl sonra tezgahlarda

Balık satıcısı Hüseyin Kalyacı: "Çocukluğumdan beri Uskumru görmüyordum"

Balık avcısı İdris Şeremet: "Allah'a şükürler olsun uskumru geri döndü.



TEKİRDAĞ - Yaklaşık 30 yıldır denizin kirliliği ve yasak avcılık nedeniyle Marmara'ya küsen Uskumru yıllar sonra Tekirdağ'daki tezgahlarda yerini aldı. Balık satıcıları ve avcılar ise kaçak avcılık ve deniz kirliliğinden dolayı Uskumru'nun yıllardır olmadığını belirtti.

Yaklaşık 20-30 yıl aradan sonra Uskumru Marmara Denizinde yüzünü göstermeye başladı. Deniz kirliği ve yasak avcılık nedeniyle 30 yıldır Marmara Denizine küsen Uskumru denizin temizlenmeye başlaması ve denetimlerin artırılması sonucu geri döndü. Uskumru'nun önemli bir balık olduğunu ifade eden balıkçılar deniz temizliği ve denetimlerin artırılmasını istediler.

"Allah'a şükürler olsun uskumru geri döndü"

Konuyla ilgili açıklama yapan balık avcısı İdris Şeremet, "Bu sene vira bismillah dedik. Marmara uskumruyla başladı. Uskumruya neden bu kadar önem gösteriyorsunuz diye sorarsanız? Uskumru 20 yıldır Marmara'yı terk etmiş haldeydi, küsmüştü bunun nedeni büyük ihtimal yanlış avlanma, kurallara uymama havyar zamanı balık tutulması, küsmüştü gitmişti Marmara'dan Allah'a şükürler olsun uskumru geri döndü. Marmara Karadeniz Ege gibi değil tabi ki el birliğiyle temiz tutmamız gerekir. Sadece balıkçılık olarak değil zaten denizlerden ekmek yediğimiz için denizlerimizi temiz tutuyoruz. Ama evdeki insanlarımızın da temiz tutması gerekir herkesin elinde olan bir şey bu lavaboda giden suya kadar dikkat edersek, Büyük şehir belediyeleri rezerve tesisleri kurarlarsa temiz su denize akması için, o zaman uskumruda olur, çinakopta olur, palamutta olur. Niye 20 yıl sonra geri geldi denizlerimiz temizlenmeye başladı. Tesisler kuruldu temiz sular aktı denize ondan dolayı suların temiz olmasından dolayı geri döndü Marmara'ya güzel bir şey bu, inşallah bundan sonrada yasaklara uyarak düzgün bir şekilde avlanarak uskumruyu kaybetmeyiz inşallah ama Marmara'da bereketli istavritle uskumru var. Karadeniz'deki balıkçılarda geldi buraya uskumru ve istavrit için şu an palamut ve hamside yok ama hamsi çok olacak neden çok olacak çünkü palamut olmayınca hamsi olacak hamsi palamudun yemidir ince balıktır. Palamut balığı hamsi balığı ile büyüyen bir balıktır. Palamut az olunca hamside olacak istavrit hamsi oldu mu bunlar denizin kuru fasulyesi zaten hem vatandaş için hem balıkçıklar için bereketli olan bir balıktır" dedi.

Çocukken yakaladığı balığı 30 yıl sonra görebildi

20 senedir balıkçılık işleriyle ilgilendiğini dile getiren Hüseyin Kalaycı ise 30 senedir Marmara'da Uskumru görmediğini ve çocukluğunda yakaladığı balığı 30 yıl aradan sonra yeninden görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "" 20 senedir bu işi yapıyorum. Yani buranın deniz çocuğu sayılırım.30 yıldır Marmara'da uskumruyu görmedim. Çocukluğumda tutardım ben bunu o zamandan beri tutulmuyordu. Bu sene maşallah çok güzel denizler temizlendi. Uskumru temiz suda yaşar bulunmaz bir nimet, ama kıymetini bilmemiz lazım doğru avlanmak lazım, yani boyutuna göre avlanmak lazım ağlarımızı ona göre atmalıyız. Bunun fiyatı olta balıkçılığında daha ucuzdu ama 25 TL'ydi ama şimdi sezon girince bütün piyasada bir hareketlilik var talep olduğu için tutulan balık talebi karşılamıyor. O yüzden fiyatlar yukarı çıktı. Ama çok çok güzel bir balık, Marmara'da çok güzel bir canlanma var. İstavrit uskumru acısından değil kıyı balıkları olarak ne bilim levrek olsun Marmara'da deniz çuprası çıkmaya başladı. Bu nedir kıyı yasağı olan 24 metre olmasından sonra kıyılarda avlanma olmuyor. Büyük gemilerin kıyılara yaklaşamamasından sonra kıyılar canlanmaya başladı. Kaybolan balık türleri tekrardan Marmara'ya geri döndü" şeklinde konuştu.