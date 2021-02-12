30 yıl sonra 'epilepsi pili' ile sağlığına kavuştu

MALATYA'da 6 yaşından beri epilepsi hastası Bayram Meral (36), Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi yöntemle uygulanan 'epilepsi pili' ile sağlığına kavuştu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk, 10 hastadan 3'ünde ilaçların etkili olmadığını belirterek, "Biz ilaca direnç gösteren hastalarda 'epilepsi pili' yöntemini uygulamaktayız. Bu yöntem, riski yüksek olmayan ameliyatlardan biridir. Hastanemize son 1,5 yılda 400'ün üzerinde epilepsi hastası başvurdu ve hastalar değerlendirildiğinde 100'ün üzerinde hastamızı pandemi sürecine rağmen kısa sürede tedavilerini uygulayıp gönderdik" dedi.

Malatya'da yaşayan Bayram Meral, 6 yaşından beri sık sık nöbet geçirmesine neden epilepsi hastalığı nedeniyle zor günler geçirdi. Yapılan açık beyin ameliyatına rağmen sağlığına kavuşamayan Meral, Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde epilepsi hastaları için cerrahi yöntemle uygulanan ve halk arasında 'epilepsi pili' denilen 'vagal sinir stimülasyonu' tedavisiyle sağlığına kavuştu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu tedavinin yapıldığı tek merkez olan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne son 1,5 yılda başvuran 400 hastadan 100'ü gerçekleştirilen ameliyatla iyileşti.

'BİR GÜN SONRA TABURCU OLUYORLAR'

Fırat Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sait Öztürk, epilepsi hastalığının toplumda yüzde bir oranında görüldüğünü ve Türkiye'de 800 binin üzerinde epilepsi hastası olduğunu ifade ederek, "Bu hastalarımızda öncelikli tedavi, ilaç tedavisidir ancak 10 hastanın 7'sinde ilaçlar başarılı olurken 3 hastada ilaçlar etkili olmuyor. Bu hastalarda epilepsinin sebebi açık beyin ameliyatı ile tedavi edilebilecekse öncelik buna verilir. Ancak ameliyatın çoğunda hastalarda etkin sonuç alınamaz. Biz ilaca direnç gösteren hastalarda epilepsi pili yöntemini uygulamaktayız. Bu yöntem riski yüksek olmayan ameliyatlardan biridir. Hastalar genellikle ameliyattan bir gün sonra taburcu edilir. Kademeli olarak pil ayarlamaları yapılır. Bu ameliyatın maliyeti yüksektir ancak ülkemizde sosyal güvenlik kurumu tarafından cihaz ödemesi yapılarak hastalardan cihaz ücreti alınmamaktadır. Ülkemizde epilepsi pili ameliyatı açısından Elazığ kısa dönem içerisinde çok ciddi ameliyat sayılarına ulaşan bir merkez haline geldi. Hastanemize son bir buçuk yıl içerisinde 400'ün üzerinde epilepsi hastası başvurdu ve hastalar değerlendirildiğinde 100'ün üzerinde hastamıza pandemi sürecine rağmen kısa sürede tedavilerini uygulayıp gönderdik. Hastalar genellikle ameliyattan bir gün sonra da taburcu edilir" diye konuştu.

'TÜM EPİLEPSİ HASTALARINA IŞIK OLACAK'

Hatice Meral de ağabeyinin 30 yıldır epilepsi hastası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Birçok tedavi yönteminden geçtik. Açık beyin ameliyatı olduk ama hiçbir olumlu sonuç alamadık. Pili taktırdıktan bir gün sonra taburcu olduk. 15 günde bir kontrollerimiz oldu. 7 aydır pili kullanıyoruz ve nöbetlerde ciddi oranda azalma oldu. Hocamıza teşekkür ediyorum. Başarısı tartışılmaz. Akranı olan hastalarını kendisi gibi, çocuk hastalarını ise evlatları yerine koyup tedavi ediyor ve ortaya mükemmel sonuçlar çıkarıyor. Umut ediyorum ki bu pil bize olduğu gibi tüm epilepsi hastalarına ışık olacak. Epilepsi hastalarımıza nöbetsiz, uzun, sağlıklı ömürler diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı