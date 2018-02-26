30 Kilo Veren Hasan Küçükçetin, Diriliş'in Kadrosuna Dahil Oldu
Hasan Küçükçetin, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna dahil oldu. Sevilen oyuncu, dizide Altun Aba karakterine hayat verecek.
Ünlü oyuncu Hasan Küçükçetin, TRT 1'in reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
30 KİLO VERİP SAKALLARINI UZATTI
Hasan Küçükçetin dizide Altun Aba rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Rolü için sıkı bir hazırlık süreci geçiren oyuncu, tam 30 kilo verip sakallarını da uzattı.
HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?
6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. 2000 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul'a ilk geldiğinde sahne deneyimi olsun diye bir yıl çocuk tiyatrosunda çalıştı. Aynı yılın sonunda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.
Mimar Sinan ÜniversitesiDevlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2004yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra da bir yıl devlet tiyatrolarında çalıştı.
"Yaprak Dökümü" dizisinde Caner Kurtaran'ın ayrılmasından sonra canlandırdığı Şevket karakteri Hasan Küçükçetin'e verilmiştir.
2007 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Menekşe ile Halil" dizisinde Sedef Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ, Fırat Tanış, Yıldız Kültür, Murat Daltaban ile beraber oynadı.
2008 - 2010 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı.
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Bide bomba transfer demişler yuh bayat haberCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dirilişe kim girse hepsi düşman ertuğrula.Biri de dostu olsun lütfen artık hangi düşmanla mücadele edeceğini şaşırdı yazık kıyamıyorumCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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SEVİYOM BU DİZİYİ ...AMA SAVAŞ SAHNELERİNİ 10 .15 KİŞİLİK ALP LE YAPMAYIN KARDEŞİM YANİ EN AZ 100-150 KİŞİ OLSUN Kİ DAHA HEYACANLI OLSUN ..BİZ SALDIRACAĞIMIZ VAKİT KARŞI TARAFIN HEPSİ ÖLÜYOR. BİR KAÇTA BİZİM ŞEHİDİMİZ OLUR.ONLAR SALDIRINCA BİZİM HEPSİ ÖLÜYOR..Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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30 kilo mu ,bu vermiş hali mi.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yuh ya habere bak. aynen adam iki bölümdür oynuyor. şu diziye hep mi kötü karakterler gelir. sıkıldık iyice bu içimizdeki hain muhabbetinden. birazda ertuğrul beyin yanına güçlü dostlar getirin. ama mümkünse üç beş bölüm oynatıp öldürmeyin uzun soluklu olsun.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır