30 Kilo Veren Hasan Küçükçetin, Diriliş'in Kadrosuna Dahil Oldu

Ünlü oyuncu Hasan Küçükçetin, TRT 1'in reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

30 KİLO VERİP SAKALLARINI UZATTI

Hasan Küçükçetin dizide Altun Aba rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Rolü için sıkı bir hazırlık süreci geçiren oyuncu, tam 30 kilo verip sakallarını da uzattı.

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. 2000 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul'a ilk geldiğinde sahne deneyimi olsun diye bir yıl çocuk tiyatrosunda çalıştı. Aynı yılın sonunda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

Mimar Sinan ÜniversitesiDevlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2004yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra da bir yıl devlet tiyatrolarında çalıştı.

"Yaprak Dökümü" dizisinde Caner Kurtaran'ın ayrılmasından sonra canlandırdığı Şevket karakteri Hasan Küçükçetin'e verilmiştir.

2007 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Menekşe ile Halil" dizisinde Sedef Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ, Fırat Tanış, Yıldız Kültür, Murat Daltaban ile beraber oynadı.

2008 - 2010 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı.