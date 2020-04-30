30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak

Uzmanlar, son bir haftada 30 civarındaki ilde vaka sayılarının 0-10 arasında kaldığını belirtiyor. Öte yandan kısıtlamaların gevşetilmesinin bu illerden başlatılabileceğine dikkat çekiliyor.

30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30.04.2020 08:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında ilgili bakanlıkların katılımı ile oluşturulan komisyon, koronavirüs yasaklarının kaldırılmasına yönelik takvim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de normalleşme adımlarının atılabilmesi için, vaka sayıları, virüs bulaştırma oranı, hangi şehirde vakaların sıfırlanma aşamasına geldiği gibi başlıklarda farklı projeksiyonlar yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında; uzmanlar son bir haftada 30 civarındaki ildeki vaka sayılarının 0 ile 10 arasında kaldığını, kısıtlamaların gevşetilmesinin bu illerden başlatılabileceğine dikkat çekiyor.

VİRÜS BULAŞTIRMA KATSAYISI DÜŞTÜ

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasından sonra, bir kişinin 16 kişiye virüs bulaştırdığı ortaya çıkmıştı. Tedbirler alındıktan sonra bu sayının önce 6-7'ye, son günlerde ise 2 kişiye kadar gerilediği belirtildi. Bazı illerde bir kişinin virüs bulaştırma katsayısı 1,8'e indiği ifade edilirken, normalleşme adımlarının atılabilmesi için, bir kişinin virüsü bulaştırma katsayısının 1'in altına inmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

30 İLDE YÜZ GÜLDÜREN RAKAMLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Salgının kontrol altına alındığının bu oranlarla ortaya çıkacağını belirten uzmanlar, son bir haftada 30 civarındaki ildeki vaka sayılarının 0 ile 10 arasında kaldığını, kısıtlamaların gevşetilmesinin bu illerden başlatılabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye'deki vaka sayısının son günlerde gerilemesinin ise İstanbul'daki vaka sayılarının düşüşünden kaynaklandığını dile getiriyor. Salgının başında, Türkiye'deki her 100 vakanın 65'inin İstanbul'dan çıktığını, bu oranın son günlerde 58'e indiğini, Mayıs'ın ortasından sonra bu gerilemenin daha hızlı olacağı ifade edildi. Yapılan projeksiyonlarda, 15-20 Mayıs arasında başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de vaka sayılarının normalleşme adımlarının atılması sonucunu ortaya çıkaracak sayılara ineceği hesaplanıyor. İspanya, İtalya ve Almanya gibi vakaların çok görüldüğü ülkelerdeki gevşetme politikaları da Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Bu ülkelerdeki adımların 2'nci bir dalgaya sebep olup olmayacağına bakılacak, Türkiye'nin atacağı her adım da koronavirüs konusunda 2'inci dalga riski dikkate alınarak belirlenecek.

ÖNCE ÖZEL ARAÇLAR

Öte yandan, bakanlıkların normalleşme adımları üzerinde yaptığı çalışmalarda en çok zorlandıkları konu ise seyahat kısıtlamaları oldu. Normalleşme adımları atılırken, Haziran başı itibarıyla önce özel araçlarla seyahate izin verileceği, ardından otobüs, tren ve uçak seyahatlerine belli kurallarla serbesti getirileceği ifade ediliyor.

30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak

Güncel Manşet

Haberler

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haberler
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı Haberler
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Haberler
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Almanya'da 'Eşcinsellik hastalıktır' paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kız çocuğu olacak
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kız çocuğu olacak
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi
Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Abdulhamit Gül Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Arda Turan Ersun Yanal Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mart Adana Mayıs
Şu an buradasınız: 30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 08:34:46. #1.15#
title