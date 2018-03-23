30.Çırağan Söyleşisinde Çanakkale Anıldı

30. Çırağan Söyleşisine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şükrü Köse katılırken, Programa Emekli Subay Yurdakul Beyzadeoğlu konuk konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda TÜMSİAD üyesi Konferansta yerini aldı.

Gecede açılış konuşmalarından önce, Çanakkale muharebelerinde canlarını bu vatana armağan eden tüm kahraman askerlerimiz için Kuran tilaveti yapıldı.

TÜMSİAD Başkan Yardımcısı Recep Hakan Ziya, Çanakkale savaşının dünya üzerindeki yaşanmış tüm savaşlar arasında emsalsiz bir istisna olduğunu belirtirken sözlerine şöyle devam etti, "Çanakkale zaferinin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bize yaşatan ecdadımıza çok büyük sorumluluklarımız var, bize bu zaferi armağan eden büyük Türk Ordusuna şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şükrü Köse , "Çanakkale dediğimiz zaman iyice düşünmemiz gerekiyor. Vatan, Millet ve Mukaddesat için şehitler verdiğimiz Çanakkale'yi nesiller boyunca aktarmalıyız. Kahraman Mehmetçiğimiz, bize bir haklı gurur daha yaşatarak 18 Mart 2018 de Afrin'e girerek Çanakkale savaşını anlayan ve hissiyatını yaşayan bir milletin evlatları olduğumuzu göstermiştir" açıklamasını yaptı.

Geceye konuk olarak katılan Emekli Subay Yurdakul Beyzadeoğlu, konuşmasında Milli Dinamiklerimizi diri tutması açısından Çanakkale'nin çok büyük bir öneminin olduğunu aktarırken konuşmasına şöyle devam etti, "Çanakkale savaşının her yıl sene i devriyesi yapılır fakat 5 senede bir Çanakkale muharebeleri Devlet Töreni ile kutlanır. Yerli, yabancı üst düzey protokolün katılım sağladığı bu anma törenlerini 2. Kolordu komutanlığı düzenler" açıklamasını yaptı.

İSRAİL DEVLETİNE GİDEN YOL ÇANAKKALE BOĞAZINDAN GEÇTİ..

Dünyanın hemen her coğrafyasından çeşlitli ülkelere mensup kişilerin Çanakkale'ye getirildiğine vurgu yapan Beyzadeoğlu, " Büyük Britanya Krallığı emri altında, Çanakkale Cephesinde geri hizmet görevinde kullanıldı. Nadir de olsa sıcak çatışmaya girdi. Dominyon olarak değil, kendi bayrakları (bugün İsrail Devletinin bayrağı olarak bilinen) ile savaşa katıldı. Büyük Britanya emri altında savaşa katılan, diğer birliklerden bu konuda ayrılan tek askeri birlik olma özelliğini taşır. Britanya Krallığından Filistin toprakları üzerinde bir devlet sözü alan Siyonizm'in kurucu babası Theodor Herlz bu doğrultuda Siyon Katır Birliği ile 1915 Senesinde Çanakkale'de bulundu" şeklinde konuştu.

Gecenin sonunda TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkan Vekili Veys Faruk Balkanoğlu, Konuk konuşmacı, Emekli Subay Yurdakul Beyzadeoğlu'na hediyesini takdim etti.