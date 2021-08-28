30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
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30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi tarafından Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümüne özel hazırlanan 'Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır' etkinlikleri ünlü rap sanatçısı Ceza'nın konseri ile başladı.

Kartal Belediyesi tarafından Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümüne özel hazırlanan 'Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır' etkinlikleri ünlü rap sanatçısı Ceza'nın konseri ile başladı. Rap Müziğin sevilen ismi Ceza, şarkılarıyla coşkulu kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 6 gün sürecek olan 'Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır' etkinliklerinin ilk gününde binlerce vatandaş coşkulu bir gece yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı 6 gün sürecek etkinliklerle kutlanacak. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen 'Zafer Yürüyüşü' bu yıl pandemi koşullar kapsamında alınacak tedbirlerle Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayarak Kartal Meydanı'na dek sürecek. Dün başlayan etkinlik kapsamında ilk sahneye çıkan isim Ceza oldu. Ceza hayranlarına sevilen parçalarını seslendirdi.

"BİR DAHA ZAFERLER YAŞAMAK ZORUNDA KALMAYALIM"

Sahneden kalabalığa seslenen Ceza, "Şundan daha güzel bir manzara yok. Sizleri çok seviyorum, herkesle göz göze gelip kucaklaşmak isterdim. Önümüzdeki birkaç gün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle çok önemli. Bir daha zaferler yaşamak zorunda kalmayalım ama kazanacağımız tek zafer özgürlük ve barış yolunda olsun. Her zaman bu toplum huzur, barış, kardeşlik içinde yaşasın. Bir daha savaş görmeyelim" dedi.

"EĞLENMEYİ, COŞMAYI VE COŞKUYU ÇOK ÖZLEMİŞTİK"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından Ceza'ya sahnede çiçek ve plaket takdim edildi. Etkinlikler hakkında açıklamada bulunan Başkan Gökhan Yüksel, "Eğlenmeyi, coşmayı ve coşkuyu çok özlemiştik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kartal'da doyasıya kutlamak istiyoruz. 1 Eylül de Dünya Barış Günü. Dolayısıyla Zafer ve Barış Haftası diyerek 1 hafta Kartal'da komşularımızla buluşuyoruz. Şu an sahnede Ceza var, haftaya da konserlerimiz devam edecek, 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü olacak. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun. Yangınlar, seller, pandemi herkesi çok üzdü ama eğlenmek de gençlerin hakkıydı" diye konuştu.

Etkinlikler sırasıyla Ceylan Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş gibi sevilen isimlerle devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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