30 Ağustos Zafer Bayramı nedir, niçin kutlanır? 30 Ağustos anlam ve önemi

02.09.2019 23:59

Yeni Türkiye'nin kuruluşunda önemli bir noktada bulunan 30 Ağustos, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ülke topraklarının düşman işgalinden kurtulduğu gün olarak her yıl resmi bayram olarak kutlanır. 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kazanıldı? 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Türk milletinin şanlı günlerinden 30 Ağustos, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe geliyor.

30 AĞUSTOS ÖNEMİ

Zafer Bayramı olarak Türkiye genelinde kutlanan 30 Ağustos, 1922 yılında Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de her yıl kutlanan resmi, ulusal bayramdır.

Başkomutanlığını Atatürk'ün yapması nedeniyle Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sonrası Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılması sağlandı. Böylece Türk toprakları Yunan işgalinden kurtuldu. Zafer kazanıldı ancak işgal kuvvetleri ülkeyi hemen terketmedi. Buna rağmen 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NASIL KAZANILDI?

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve düşmanları Anadolu'dan atmak için planlanan gizli bir harekâttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine dördüncü kez Başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal Atatürk, taarruz kararını Haziran ayında aldı ve hazırlıkları gizli olarak yürüttü. Büyük Taarruz, Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başladı ve Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusu bu şanlı zaferi elde etti.

ZAFER BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Zafer Bayramı, ilk olarak 1924 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün katılımıyla Başkumandan Zaferi olarak kutlandı. 1922 yılında kazanılan zaferi kutlamaları, 1923 yılının yeni Türkiye için kritik bir yıl olması nedeniyle geç başlamıştır. Meçhul Asker Abidesi'nin temelleri de, 1924'deki tören sırasında Atatürk ve eşi Latife Hanım tarafından atıldı. 1 Nisan 1926'da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu'nda 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi gününün Cumhuriyet ordu ve donanmasının Zafer Bayramı olduğu, her yıl dönümünde bu bayram gününün kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanacağı belirtildi.

Hava Kuvvetlerinin savunmadaki önemi nedeniyle Tayyare Cemiyeti de 30 Ağustos tarihini "Tayyare Bayramı" olarak adlandırdı.

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

- Faruk Nafiz Çamlıbel –

30 AĞUSTOS

Kocatepe'nin büyük düşünceleri,

Doğuyor kalplere aydınlık, zamanlı.

Uyku tutar mı ağustos geceleri,

Bu ay cümle fetihlerle heyecanlı,

Heyecanlı hey.

Mustafa Kemâl'in dudağında eli,

Gözlerine vurmuş vaktin en güzeli.

Bu dağlar, askeri deli eder deli.

Vermiş omuz omza destanlı destanlı,

Destanlı hey.

Hazır ol vaktinde şafaklar!

Hazır, yürümeye topraklar,

Tepe tepe kımıldanıyor...

Endişeli, uzakların benzi uçuk,

Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük.

Yirmi altı ağustos, saat beş buçuk.

Dram, Dumlupınar'da başlıyor, kanlı,

Alkanlı hey.

- Mustafa Necati Karaer –

AKDENİZ'E

26 Ağustos, gece sabaha karşı,

Topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı.

Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar,

Altüst oldu siperler, eridi demir ağlar.

Fırtınadan yeleli, yıldırımdan kanatlı,

Alevlerin içinden geçti binlerce atlı.

Çığlıkla, iniltiyle sarsıldı, köşe bucak,

Savruldu gök yüzüne: kafa, kol, gövde, bacak!

Rüzgârlarla atbaşı yarış etti bu akın,

Şimdi yakınlar uzak, şimdi uzaklar yakın!

Akdeniz, ayakları altında ordumuzun,

Mavi bir atlas gibi serilmişti upuzun.

Çekti Kadifekale albayrağını yine,

Güzel İzmir büründü yine eski rengine.

Süngüler ilk amaca tam on dört günde vardı,

O gururlu alınlar yere düşüp yalvardı.

- Yusuf Ziya Ortaç -

AKINCI

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna"dan kafilelerle…

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla…

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de,

Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

-Yahya Kemal Beyatlı-