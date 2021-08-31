30 Ağustos Zafer Bayramı Görkemli Bir Resepsiyonla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in ev sahipliğinde yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in ev sahipliğinde yapıldı.

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve eşi Emine Vergili ile birlikte masaları dolaşarak resepsiyona katılan davetlilerin Zafer Bayramını kutlayarak "Hoşgeldiniz" dileklerini ilettiler.

Sinevizyon gösterilerinin gerçekleştirildiği resepsiyon protokol konuşmaları ile devam etti.

Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy'un katılımcıların Zafer Bayramını kutlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Vali Fuat Gürel, "Ağustos ayı, zaferler ayı, Türk milleti için Ağustos ayının önemi çok büyük, Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlandığı bir ay. 19 Mayıs 1919'da zafer yürüyüşüne çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Türk milletini Ağustos 1922 tarihi itibari ile Zafere ulaştıran bağımsızlığımızı tescil etmişlerdir. Aynı zamanda 26 Ağustos 1071'de nasıl Anadolu'ya girmişsek, 30 Ağustos'da aynı zamanda Türk milletinin bu topraklarda ilelebet kalacağını müjdeleyen bir tarih olmuştur. Türk milleti hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır. 16 Türk devletinin her biri birbirine Türk devletini emanet etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyetinin başlangıcı olmuştur, önemli bir tarih, önemli bir süreç. Atalarımız gibi bizlerde evlatlarımızla bağımsız, hür bir şekilde yaşayacağız. Bu anlamda çocuklarımızın eğitimleri, geleceğe hazırlanması, onlara vereceğimiz ufuk çok önemli. Bu coğrafyada çocuklarımızı, ecdadımızın bize emanet ettiği bu topraklar da iyi bir şekilde yetiştirip geleceğe umutla bakmamızı sağlamak gerekiyor. Ben tekrar Zafer Bayramımızı kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ve bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte şehit ve gazi vermeyiz ama ihtiyaç halinde annelerimiz, çocuklarını bu doğrultuda yetiştiriyorlar. Zafer Bayramımızı kutluyor, davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel olarak hazırlanan pasta Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile protokol üyeleri tarafından kesildi.

Resepsiyon 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'ncu yıl dönümü dolayısıyla 99 adet balonun marşlar eşliğinde gökyüzüne bırakılması ile sona erdi.

Resepsiyona; Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, protokol üyeleri, kurum müdürleri, iş insanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, Şehit Aileleri ve Gazilerimiz ile toplumun her kesiminden vatandaşımız katıldı.

Kaynak: Habermetre