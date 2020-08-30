30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük zaferin 96. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte unutulmayacak isimlerden biri de Albay Reşat Bey. Çünkü Reşat Bey, Büyük Taarruz'da kendisine verilen görevi yerine getiremediğini düşünüp intihar eden bir komutan.

Büyük Taarruz'dan akıllarda kalan en önemli olaylardan biri, 57'nci Tümen Komutanı Albay Reşat Bey'in, 27 Ağustos'ta Çiğiltepe'nin alınmasının yarım saat gecikmesi üzerine, görevini yerine getirememenin üzüntüsü ile kendisini vurarak intihar etmesiydi.

Kocatepe'den verilen emirle Büyük Taarruz'u başlatan Türk askerleri, taarruzun ilk ve ikinci gününde tüm tepeleri ele geçirmeye başladı. Çiğiltepe'de bulunan Yunan askerlerine karşı direnen 57'nci Tümen Komutanı Albay Reşat Bey ile Mustafa Kemal Paşa arasında, şu telefon konuşması geçti:

"VERDİĞİM SÖZÜ YERİNE GETİREMEDİĞİM İÇİN YAŞAYAMAM"

Sonraki yarım saatte Çiğiltepe'yi düşman askerinden alamayan Albay Reşat Bey, ''Verdiğim sözü yerine getiremediğim için yaşayamam'' diyerek beylik tabancasıyla intihar etti.

Mustafa Kemal Paşa'ya, Çiğiltepe sırtlarında çarpışan 57'nci Tümen Komutanlığını yeniden telefonla aradığında Albay Reşat Bey'in intihar ettiği söylendi ve ''Yarım saat zarfında o mevkiyi almaya size söz verdiğim halde, sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam'' yazdığı notu okundu. Çiğiltepe, Albay Reşat Bey'in ölümünün 15 dakika sonrasında düşman askerlerinden kurtarıldı.

DAKİKA DAKİKA O GÜN YAŞANANLAR

Önceki gün Büyük Taarruz'un başlatıldığı günün yıl dönümünde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'ndeki düzenlenen törende Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Ataç, 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey'i anlattı.

Ataç, 100 subay ve Mehmetçik'in mezar taşı bulunan şehitliğin 22 Haziran 1996'da ziyarete açıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti "26 Ağustos 1922 sabahından itibaren Büyük Taarruz sırasında cephe genelindeki harekatta gelişme kaydedilmesine rağmen, Çiğiltepe bölgesindeki 57. tümenin ilerlemesi, olumsuz arazi koşulları ve kuvvetli düşman tahkimatı nedeniyle bir süre sonra yavaşlamıştır. 27 Ağustos'ta 57. tümen taarruzlarını tekrar hızlandırmak için ihtiyatlarını da muharebeye sokar. Tam o sırada Mustafa Kemal Paşa, sahra telefonu vasıtasıyla saat 10.30'da Reşat Bey'i arar. 'Reşat Bey, bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız?' diye sorar. Albay Reşat da 'Yarım saat sonra alacağız' yanıtını verir.

Reşat Bey, saat 10.45'te düşmanın halen direndiğini görüyor. Gazi Mustafa Kemal, 11.00'de 57. tümen karargahını yeniden aradığında, Albay Reşat'ın 'yarım saat zarfında bu tepeyi almak için söz verdiğim halde sözümü tutamadığımdan dolayı yaşayamam' notunu bırakarak intihar ettiğini öğrenir. Mustafa Kemal'in gözlerinden yaşlar boşalır. Allah rahmet eylesin, Reşat Bey büyük bir vatanseverdi. Saat 11.45'te ise Başkomutan'ın telefonu çalar; 'Çiğiltepe alınmıştır komutanım' haberi gelir."