3 yılda 2 kez kök hücre bağışında bulunup, 2 kişiye umut oldu

İZMİR (DHA) - TÜRKİYE, İzmir'de lösemi hastası Ahmet Köksal'ın (8), 4 donörün nakilden vazgeçmesi nedeniyle hayattan koptuğu haberiyle sarsılırken, İzmit'te yaşayan Buket Demirkol'un (33) 3 yıl içinde 2 defa kök hücre bağışı yaparak 2 kişiye hayata bağlaması, umutları yeşertti. Kök hücre konusunda herkesi bağışçı olmaya davet eden Demirkol, "İnsanların hayat kurtarma ihtimalleri doktor olmadıkları sürece çok zor. Bana 2 defa oldu, 3'üncü defa olsa yine düşünmeden 'Evet' derim" dedi.

İzmit'te yaşayan Buket Demirkol, 2018'de hamilelik döneminde, sosyal medyada bebeği için ilik bağışı çağrısında bulunan kadını görünce kök hücre bağışçısı olmaya karar verdi. Doğumundan 5 gün sonra bağışçı olmak için işlemlere başlayan Demirkol, yaklaşık 1 yıl bekledikten sonra Kızılay'dan kendisine gelen telefonla hastaya bağış yapabileceğini öğrendi. İlk bağışı yapmasından yaklaşık 2 yıl sonra bu kez başka hastaya iliği uyum sağlayan 1 çocuk annesi Demirkol, ikinci kez ilik bağışı yaparak 2 kişiye umut oldu.