3.Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Sahiplerini Buldu
Haberler » Güncel » 3.Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Haber

3.Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Sahiplerini Buldu

BHS GROUP Atakan TAŞUR ve İstanbul Azerbaycan Dostluk Derneği'nin organize ettiği 3.Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Grand Hyatt Otel'de sahiplerini buldu.

18.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:51
3.Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bridge Company Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen, Evo Grup Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak'ın koordine ettiği geceye iki ülke'nin sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. "İki Devlet Tek Millet" Şuuru ile 3. Kez düzenlenen gece hem Azerbaycan tarafından hem Türkiye tarafından izleyicilere an ve an canlı olarak ekranlara getirildi. Gecenin organizatörü Atakan TAŞUR ve Hülya AĞASOY açılış konuşmasında; '' Amacımız kardeş iki ülkenin en iyilerini bir arada tutarak bölünmez bütünlüğümüzü ve birlikteliğimizi tüm Dünya'ya yaymaktır " ifadelerine yer verdi.

Ünlü akınının olduğu gecede ödül alan isimler şöyledir;

PROF.DR.BURHAN KUZU: YILIN EN İYİ SİYASETÇİSİ

COPPER HUNTER: YILIN ULUSLARARASI HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ ŞİRKETİ

DAŞKIN İSMAİLOV: YILIN AZERBAYCANLI EN İYİ İŞ ADAMI

BRİDGE COMPANY: ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ CEO ILGAR İSKENDEROV

EVO GRUP - EVREN YAŞLAK & EVRİM YAŞLAK : YILIN EN İYİ İNTERAKTİF ŞİRKETLER GRUBU

PANAH S. İBRAHİMOV: YILIN EN İYİ ULUSLARARASI İŞ ADAMI

TAMER KÖSEOĞLU: YILIN EN İYİ İŞ ADAMI

AZKA OTEL - BÜLENT KAYA: YILIN EN İYİ TURİZM YATIRIMCISI

SONGÜL GÜNEY ERZURUMLU: YILIN EN İYİ GENÇ İŞ KADINI

NEDİM CABBAR: YILIN EN İYİ ERKEK GENÇ GİRİŞİMCİSİ

REŞADA BAHARİ: AZERBAYCANDA YILIN EN İYİ GİRİŞİMCİ İŞ KADINI

PROF. DR. CAHANGİR NOVRUZOV: YILIN EN İYİ TİYATRO YÖNETMENİ

PROF. DR. ŞELALE HASANOVA: YILIN EN İYİ PR UZMANI

DERMEN A.Ş. - TANJU MENTEŞ: YILIN EN İYİ BİLİŞİM TEKNOJİLERİ ŞİRKETİ

ALİHAN SAMEDOV: YILIN EN İYİ BALABAN VİRTOUZU SANATÇISI

SELÇUK AKAT: İŞ BİRLİKTELİĞİ ADINA EN İYİ YÖNETİCİ

ESMAYE CAVADOVA: ULUSLARARASI KADIN DAYANIŞMASI ADINA PROJE ÖDÜLÜ

ZEKİ SİNCAR: YILIN EN İYİ SİNEMA VE MÜZİK YAPIMCISI

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: YILIN EN İYİ SABAH PROGRAMI ''ÇALAR SAAT''

RIDVAN BIYIK: YILIN EN İYİ KANALI SHOW HABER

FASHİON ART - MESUT BÜYÜKSOFUOĞLU: YILIN EN İYİ SES SAHNEIŞIK VE PRODUKSİYON ŞİRKETİ

GÜLBEN ERGEN: YILIN EN İYİ SİNGLE ÇALIŞMASI ''MÜSADENLE''

GÜLBEN ERGEN: YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ''COCUKLAR GÜLSÜN DİYE''

GÖKHAN TÜRKMEN: YILIN EN İYİ POP SANATÇISI

GÜLDEN : YILIN EN İYİ KADIN POP SANATÇISI

EMİN EMİNZADA: AZERBAYCANIN EN İYİ GENÇ ERKEK SANATÇISI

SELİN CİĞERCİ: YILIN EN İYİ SOSYAL MEDYA FENOMENİ

ZENFİRA İBRAHİMOVA: YILIN EN İYİ ARABESK KADIN SANATÇISI

PROF. DR. RAMİZ MELİKASLANOV: YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

RUHİ ALİYEVA: YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

SAKİT MAMMADOV: YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

FURKAN PALALI: YILIN EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ OYUNCUSU

MELAHAT ABBASOVA: YILIN EN İYİ KADIN TİYATRO OYUNCUSU

PERİHAN SAVAŞ: YILIN EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU

TOLGAHAN SAYIŞMAN: YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU

BERKER GÜVEN: YILIN EN İYİ DRAMA OYUNCUSU

IVANA SERT: YILIN EN İYİ MODA İKONU

SOPSAN BOYA TEMSİLCİSİ - NAMİNA AGASIZADE : AZERBAYCAN VE BÜYÜK KAFKASIN EN İYİ BOYA ŞİRKETİ

KLASS - MUAMMER KAPUCUOĞLU: YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ

TARİX ALİYEV: YILIN EN İYİ REYTİNGLİ SABAH PROGRAMI HERŞEY DAHİL XEZER TV

GÖKHAN TAŞKIN: YILIN EN İYİ HABERCİSİ

ARZU HAMZAYEVA: YILIN EN İYİ KÜLTÜREL MEDENİYET PROGRAMI ''BİR ARZU VAR''

BÜNYAMİN SÜRMELİ: YILIN EN İYİ HAVA DURUMU VE BELGESEL PROGRAMCISI

ÖZGE ÖZDER & SİNAN GÜLERYÜZ: YILIN EN İYİ DÜETİ

FERMAN TOPRAK: YILIN EN İYİ SAHNE PERFORMANS SANATÇISI

ABDURRAHMAN DELEN : YILIN EN İYİ HALK OZANI

ERHAN ÖZTÜRK: YILIN EN İYİ GAZETESİ - SABAH GAZETESİ

OMAR ŞAHİN: YILIN EN İYİ SANATÇI MENAJERİ

AYŞEGÜL AYTAŞ: YILIN EN İYİ YORUMCUSU VE ANALİZCİSİ

WİLMA ELLES : YILIN EN İYİ YABANCI KADIN SİNEMA OYUNCUSU

QRAS STUDİO - SÜMEYRA TEYMUR - HİCRAN KAYA: YILIN EN İYİ TEKSTİL FİRMASI

GÜLNARE MUKHTAROVA PAMUK: YILIN EN İYİ RESİM VE HEYKELTRAŞ SANATÇISI

FZT. HÜSEYİN OĞUZHAN SÖYLEMEZ: YILIN EN İYİ FİZYOTERAPİSTİ

AKADEMİ PARİS GÜZELLİK VE ESTETİK: YILIN EN İYİ GÜZELLİK MERKEZİ

HEALTHİS/ SENAN GÜLİYEV: YILIN EN İYİ SAĞLIK ŞİRKETİ

GADİMOV'S GROUP: YILIN EN İYİ İNTERAKTİF DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

HAİR ESTETİK TURKEY - ENGİN DAL: YILIN EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ

BELGİN DAL: YILIN EN İYİ ŞİFALI TAŞLAR VE BİO ENERJİ UZMANI

GÜLŞAH SAM: YILIN EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI

REVOX LABORATORİES - TALAT SAM : YILIN EN İYİ BİTKİSEL SAÇ BAKIM ÜRÜNÜ

ZEYNEP TURAN: YILIN EN İYİ FESTİVAL ORGANİZATÖRÜ

TUĞBA ÖZAY: YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KLİBİ : İYİKİ GELDİN

NAZIM ZENGİN: YILIN EN İYİ AVUKATI

ADEM TERZİ: YILIN EN İYİ SAÇ TASARIM UZMANI

KORAY BOZAT: YILIN EN İYİ İŞ GELİŞTİRME UZMANI

NUHİ PARİS PARFÜM: YILIN EN İYİ ULUSLARARASI PARFÜM ŞİRKETİ

SEDAT KILINÇ İNŞAAT: YILIN EN İYİ İNŞAAT FİRMASI

TURGAY KIRAN: YILIN EN İYİ SPOR DUAYENİ

GRAND HYATT İSTANBUL: YILIN EN İYİ OTELİ

RAMADA RESORT ERCİYES: YILIN EN İYİ KAYAK OTELİ

TEOS VİLLAGE İZMİR: YILIN EN İYİ AİLE OTELİ

BLUE PİER HOTEL: YILIN EN İYİ BUTİK OTELİ

CLUB SPORİUM: YILIN EN İYİ SPOR MERKEZİ

ZAFER YALÇIN: YILIN EN İYİ STEAK HOUSE RESTAURANTI - ÜSKÜDAR MEAT HOUSE

ŞİNASİ GÜNAYDIN: YILIN EN İYİ ERKEK MODA TASARIMCISI

BİNNUR ÇAYDAŞ: YILIN EN İYİ KADIN MODA TASARIMCISI

ERDEM YANIK: YILIN EN İYİ KURUMSAL DANIŞMANLIK FİRMASI - DENGE LEGAL -

AGİL MEHERREMOV: YILIN EN İYİ MEDYUM VE ASTROLOJİ UZMANI

GURU KAAN AYNUKSA - ZEKİ SİNCAR: YILIN EN İYİ MOBİL UYGULAMASI

MANAFZADE AİLESİ: YILIN EN İYİ MÜZİSYEN AİLESİ

MEDİA STUDİO - İLKER UZUNALAN - KÜRŞAT KARAKUŞ: YILIN EN İYİ FOTOĞRAF STÜDYOSU

OKS MODEL AGENCY - OKSANA: YILIN EN İYİ MODEL OKULU

ELNUR ORUCOV: YILIN EN İYİ ERKEK MODELİ

PATİLİGO - ENGİN TAŞKIRAN: YILIN EN İYİ SOKAK HAYVANLARI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

UMUT ÇINAR: YILIN EN İYİ TANITIM ELÇİSİ

RUSLAN SEFEROĞLU: YILIN EN İYİ BESTECİSİ

MEDİNE REHİMLİ: YILIN PLASTİK CERRAHİ DOKTORU

YARIMADA GAZETESİ - GÖKHAN ÇELİK: YILIN EN İYİ YEREL GAZETESİ

GÖKTÜRK DERGİSİ - ÜMİT ÖNER: YILIN EN İYİ YEREL DERGİSİ

EFRUZE AĞAYEVA: YILIN EN İYİ HABER PORTALIHABERCİ.AZ

DR. NARMİN AGAYEVA BARIŞ: YILIN EN İYİ MÜZİK PROGRAMCISI

FERİDE NIZAMIKIZI: YILIN GENÇ KADIN SPİKERİ

ASKER ALİ HACIZADE: YILIN EN İYİ YÖNETMENİ

RUFAT NAZAR: YILIN EN İYİ TV YÖNETMENİ

MC DİJİTAL BASKI - CANER AVAR:YILIN EN İYİ DİJİTAL REKLAM FİRMASI

CAFER ANDIÇ: YILIN EN İYİ KUMAŞ USTASI

NİZAR MAMMADOV: YILIN EN İYİ RESSAMI

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et