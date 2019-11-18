3.Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Sahiplerini Buldu
BHS GROUP Atakan TAŞUR ve İstanbul Azerbaycan Dostluk Derneği'nin organize ettiği 3.Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Grand Hyatt Otel'de sahiplerini buldu.
Bridge Company Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen, Evo Grup Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak'ın koordine ettiği geceye iki ülke'nin sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. "İki Devlet Tek Millet" Şuuru ile 3. Kez düzenlenen gece hem Azerbaycan tarafından hem Türkiye tarafından izleyicilere an ve an canlı olarak ekranlara getirildi. Gecenin organizatörü Atakan TAŞUR ve Hülya AĞASOY açılış konuşmasında; '' Amacımız kardeş iki ülkenin en iyilerini bir arada tutarak bölünmez bütünlüğümüzü ve birlikteliğimizi tüm Dünya'ya yaymaktır " ifadelerine yer verdi.
Ünlü akınının olduğu gecede ödül alan isimler şöyledir;
PROF.DR.BURHAN KUZU: YILIN EN İYİ SİYASETÇİSİ
COPPER HUNTER: YILIN ULUSLARARASI HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ ŞİRKETİ
DAŞKIN İSMAİLOV: YILIN AZERBAYCANLI EN İYİ İŞ ADAMI
BRİDGE COMPANY: ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ CEO ILGAR İSKENDEROV
EVO GRUP - EVREN YAŞLAK & EVRİM YAŞLAK : YILIN EN İYİ İNTERAKTİF ŞİRKETLER GRUBU
PANAH S. İBRAHİMOV: YILIN EN İYİ ULUSLARARASI İŞ ADAMI
TAMER KÖSEOĞLU: YILIN EN İYİ İŞ ADAMI
AZKA OTEL - BÜLENT KAYA: YILIN EN İYİ TURİZM YATIRIMCISI
SONGÜL GÜNEY ERZURUMLU: YILIN EN İYİ GENÇ İŞ KADINI
NEDİM CABBAR: YILIN EN İYİ ERKEK GENÇ GİRİŞİMCİSİ
REŞADA BAHARİ: AZERBAYCANDA YILIN EN İYİ GİRİŞİMCİ İŞ KADINI
PROF. DR. CAHANGİR NOVRUZOV: YILIN EN İYİ TİYATRO YÖNETMENİ
PROF. DR. ŞELALE HASANOVA: YILIN EN İYİ PR UZMANI
DERMEN A.Ş. - TANJU MENTEŞ: YILIN EN İYİ BİLİŞİM TEKNOJİLERİ ŞİRKETİ
ALİHAN SAMEDOV: YILIN EN İYİ BALABAN VİRTOUZU SANATÇISI
SELÇUK AKAT: EKONOMİ İŞ BİRLİKTELİĞİ ADINA EN İYİ YÖNETİCİ
ESMAYE CAVADOVA: ULUSLARARASI KADIN DAYANIŞMASI ADINA PROJE ÖDÜLÜ
ZEKİ SİNCAR: YILIN EN İYİ SİNEMA VE MÜZİK YAPIMCISI
İSMAİL KÜÇÜKKAYA: YILIN EN İYİ SABAH PROGRAMI ''ÇALAR SAAT''
RIDVAN BIYIK: YILIN EN İYİ HABER KANALI SHOW HABER
FASHİON ART - MESUT BÜYÜKSOFUOĞLU: YILIN EN İYİ SES SAHNEIŞIK VE PRODUKSİYON ŞİRKETİ
GÜLBEN ERGEN: YILIN EN İYİ SİNGLE ÇALIŞMASI ''MÜSADENLE''
GÜLBEN ERGEN: YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ''COCUKLAR GÜLSÜN DİYE''
GÖKHAN TÜRKMEN: YILIN EN İYİ POP SANATÇISI
GÜLDEN : YILIN EN İYİ KADIN POP SANATÇISI
EMİN EMİNZADA: AZERBAYCANIN EN İYİ GENÇ ERKEK SANATÇISI
SELİN CİĞERCİ: YILIN EN İYİ SOSYAL MEDYA FENOMENİ
ZENFİRA İBRAHİMOVA: YILIN EN İYİ ARABESK KADIN SANATÇISI
PROF. DR. RAMİZ MELİKASLANOV: YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ
RUHİ ALİYEVA: YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ
SAKİT MAMMADOV: YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ
FURKAN PALALI: YILIN EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ OYUNCUSU
MELAHAT ABBASOVA: YILIN EN İYİ KADIN TİYATRO OYUNCUSU
PERİHAN SAVAŞ: YILIN EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU
TOLGAHAN SAYIŞMAN: YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU
BERKER GÜVEN: YILIN EN İYİ DRAMA OYUNCUSU
IVANA SERT: YILIN EN İYİ MODA İKONU
SOPSAN BOYA TEMSİLCİSİ - NAMİNA AGASIZADE : AZERBAYCAN VE BÜYÜK KAFKASIN EN İYİ BOYA ŞİRKETİ
KLASS MAGAZİN - MUAMMER KAPUCUOĞLU: YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ
TARİX ALİYEV: YILIN EN İYİ REYTİNGLİ SABAH PROGRAMI HERŞEY DAHİL XEZER TV
GÖKHAN TAŞKIN: YILIN EN İYİ HABERCİSİ
ARZU HAMZAYEVA: YILIN EN İYİ KÜLTÜREL MEDENİYET PROGRAMI ''BİR ARZU VAR''
BÜNYAMİN SÜRMELİ: YILIN EN İYİ HAVA DURUMU VE BELGESEL PROGRAMCISI
ÖZGE ÖZDER & SİNAN GÜLERYÜZ: YILIN EN İYİ DÜETİ
FERMAN TOPRAK: YILIN EN İYİ SAHNE PERFORMANS SANATÇISI
ABDURRAHMAN DELEN : YILIN EN İYİ HALK OZANI
ERHAN ÖZTÜRK: YILIN EN İYİ GAZETESİ - SABAH GAZETESİ
OMAR ŞAHİN: YILIN EN İYİ SANATÇI MENAJERİ
AYŞEGÜL AYTAŞ: YILIN EN İYİ SPOR YORUMCUSU VE ANALİZCİSİ
WİLMA ELLES : YILIN EN İYİ YABANCI KADIN SİNEMA OYUNCUSU
QRAS STUDİO - SÜMEYRA TEYMUR - HİCRAN KAYA: YILIN EN İYİ TEKSTİL FİRMASI
GÜLNARE MUKHTAROVA PAMUK: YILIN EN İYİ RESİM VE HEYKELTRAŞ SANATÇISI
FZT. HÜSEYİN OĞUZHAN SÖYLEMEZ: YILIN EN İYİ FİZYOTERAPİSTİ
AKADEMİ PARİS GÜZELLİK VE ESTETİK: YILIN EN İYİ GÜZELLİK MERKEZİ
HEALTHİS/ SENAN GÜLİYEV: YILIN EN İYİ SAĞLIK ŞİRKETİ
GADİMOV'S GROUP: YILIN EN İYİ İNTERAKTİF DANIŞMANLIK ŞİRKETİ
HAİR ESTETİK TURKEY - ENGİN DAL: YILIN EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ
BELGİN DAL: YILIN EN İYİ ŞİFALI TAŞLAR VE BİO ENERJİ UZMANI
GÜLŞAH SAM: YILIN EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI
REVOX LABORATORİES - TALAT SAM : YILIN EN İYİ BİTKİSEL SAÇ BAKIM ÜRÜNÜ
ZEYNEP TURAN: YILIN EN İYİ FESTİVAL ORGANİZATÖRÜ
TUĞBA ÖZAY: YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KLİBİ : İYİKİ GELDİN
NAZIM ZENGİN: YILIN EN İYİ AVUKATI
ADEM TERZİ: YILIN EN İYİ SAÇ TASARIM UZMANI
KORAY BOZAT: YILIN EN İYİ İŞ GELİŞTİRME UZMANI
NUHİ PARİS PARFÜM: YILIN EN İYİ ULUSLARARASI PARFÜM ŞİRKETİ
SEDAT KILINÇ İNŞAAT: YILIN EN İYİ İNŞAAT FİRMASI
TURGAY KIRAN: YILIN EN İYİ SPOR DUAYENİ
GRAND HYATT İSTANBUL: YILIN EN İYİ OTELİ
RAMADA RESORT ERCİYES: YILIN EN İYİ KAYAK OTELİ
TEOS VİLLAGE İZMİR: YILIN EN İYİ AİLE OTELİ
BLUE PİER HOTEL: YILIN EN İYİ BUTİK OTELİ
CLUB SPORİUM: YILIN EN İYİ SPOR MERKEZİ
ZAFER YALÇIN: YILIN EN İYİ STEAK HOUSE RESTAURANTI - ÜSKÜDAR MEAT HOUSE
ŞİNASİ GÜNAYDIN: YILIN EN İYİ ERKEK MODA TASARIMCISI
BİNNUR ÇAYDAŞ: YILIN EN İYİ KADIN MODA TASARIMCISI
ERDEM YANIK: YILIN EN İYİ KURUMSAL DANIŞMANLIK FİRMASI - DENGE LEGAL -
AGİL MEHERREMOV: YILIN EN İYİ MEDYUM VE ASTROLOJİ UZMANI
GURU KAAN AYNUKSA - ZEKİ SİNCAR: YILIN EN İYİ MOBİL UYGULAMASI
MANAFZADE AİLESİ: YILIN EN İYİ MÜZİSYEN AİLESİ
MEDİA STUDİO - İLKER UZUNALAN - KÜRŞAT KARAKUŞ: YILIN EN İYİ FOTOĞRAF STÜDYOSU
OKS MODEL AGENCY - OKSANA: YILIN EN İYİ MODEL OKULU
ELNUR ORUCOV: YILIN EN İYİ ERKEK MODELİ
PATİLİGO - ENGİN TAŞKIRAN: YILIN EN İYİ SOKAK HAYVANLARI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
UMUT ÇINAR: YILIN EN İYİ TANITIM ELÇİSİ
RUSLAN SEFEROĞLU: YILIN EN İYİ BESTECİSİ
MEDİNE REHİMLİ: YILIN PLASTİK CERRAHİ DOKTORU
YARIMADA GAZETESİ - GÖKHAN ÇELİK: YILIN EN İYİ YEREL GAZETESİ
GÖKTÜRK DERGİSİ - ÜMİT ÖNER: YILIN EN İYİ YEREL DERGİSİ
EFRUZE AĞAYEVA: YILIN EN İYİ HABER PORTALIHABERCİ.AZ
DR. NARMİN AGAYEVA BARIŞ: YILIN EN İYİ MÜZİK PROGRAMCISI
FERİDE NIZAMIKIZI: YILIN GENÇ KADIN SPİKERİ
ASKER ALİ HACIZADE: YILIN EN İYİ YÖNETMENİ
RUFAT NAZAR: YILIN EN İYİ TV YÖNETMENİ
MC DİJİTAL BASKI - CANER AVAR:YILIN EN İYİ DİJİTAL REKLAM FİRMASI
CAFER ANDIÇ: YILIN EN İYİ KUMAŞ USTASI
NİZAR MAMMADOV: YILIN EN İYİ RESSAMI