Üye Girişi
Haberler

Zümrüt Apartmanı Müteahhidi Binanın Sorun Olmadığını İspatlamaya Çalışmış

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Adıyaman'da 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı ile ilgili müteahhit Bilal K.'nın, binada sorun olmadığını ispatlamak için çeşitli kuruluşlardan rapor aldığı ortaya çıktı.

Adıyaman'da 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı ile ilgili 2010 yılında "Binada eğim var, bina yıkılacak" iddiaları üzerine müteahhit Bilal K.'nın, çeşitli kuruluşlardan rapor alarak binada sorun olmadığını ispatlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Adıyaman Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Karayolları 87. Şube Şefliği karşısında bulunan zemin artı 8 katlı Zümrüt Apartmanı 6 Şubat depreminde yıkılırken 37 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklara, "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan 2 yıldan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

Üç kişinin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması 29 Şubat tarihinde gerçekleşti. İkinci duruşması ise 15 Mayıs görülecek olan Zümrüt Apartmanı davasında ilginç bir detay ortaya çıktı.

"Bu binada en küçük bir hata olmadığını biz belgeledik"

Tutuklu sanıklardan Müteahhit Bilal K.'nın 2010 yılında bina ile ilgili ortaya atılan 'Binada eğim var, bina yıkılacak' iddiaları üzerine çeşitli kuruluşlardan aldıkları belgeleri afişe yazarak binaya astığı ve binanın sağlam olduğunu kanıtlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

2010 yılı Aralık ayında, binaya astığı afişte "Bu binada en küçük bir hata olmadığını biz belgeledik. İftira eden vatandaşlar, hodri meydan siz de belgeleyin" başlığı altında Adıyaman Belediyesi'nden alınan Yapı Kullanma İzin Belgesi, Makine Mühendisinin Periyodik Ölçüm Raporu, Jeoloji Mühendisi'nin Zemin Etüdü Raporu ve İnşaat Mühendisleri Yapıda İmara aykırı olmadığı yönündeki raporların yer aldığı görüldü.

Zümrüt Apartmanı'na asılan bu afişin o tarihte basın yayın kuruluşlarında haber olduğu öğrenildi.

Bilal K., 29 Şubat'ta görülen duruşmada, binayı arsa sahibine teslim ettikten sonra kendisinin bilgisi dışında kaçak kat yapıldığını söylemişti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Tekbaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Tekbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Sağlam kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Yayladağı Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam kaç yaşında, nereli? Özcan Şirin kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Samandağ Belediye Başkan adayı Özcan Şirin kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Reyhanlı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldız kaç yaşında, nereli? Orhan Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Payas Belediye Başkan adayı Orhan Kılıç kaç yaşında, nereli? Fevzi Kurmuş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kumlu Belediye Başkan adayı Fevzi Kurmuş kaç yaşında, nereli? Şeref Vardi kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kırıkhan Belediye Başkan adayı Şeref Vardi kaç yaşında, nereli? Aydın Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - İskenderun Belediye Başkan adayı Aydın Kaya kaç yaşında, nereli? Ali Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Hassa Belediye Başkan adayı Ali Karakaya kaç yaşında, nereli? Mithat Bozdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Erzin Belediye Başkan adayı Mithat Bozdağ kaç yaşında, nereli? Yıldıray Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Dörtyol Belediye Başkan adayı Yıldıray Yıldız kaç yaşında, nereli? Kemal Ateş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Defne Belediye Başkan adayı Kemal Ateş kaç yaşında, nereli? Ahmet Eşkil kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Belen Belediye Başkan adayı Ahmet Eşkil kaç yaşında, nereli? Orhan Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Arsuz Belediye Başkan adayı Orhan Kaya kaç yaşında, nereli? Şaban Doğru kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Antakya Belediye Başkan adayı Şaban Doğru kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title