Zonguldak'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Yücel K. ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte seyreden Yücel K. idaresindeki 67 AEC 554 plakalı Fiat marka araç, 67 ACK 448 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yücel K. ayağından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulaşıma kapanan yol araçların yoldan kaldırılması normale döndü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
