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Zonguldak’ta terör örgütü operasyonunda tutuklanan 3 öğrenci hakim karşısında

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Zonguldak’ta terör örgütü operasyonunda tutuklanan 3 öğrenci hakim karşısında
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Zonguldak’ta polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 3’ü tutuklu 4 üniversite öğrencisi hakim karşısına çıktı.

Zonguldak'ta polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 3'ü tutuklu 4 üniversite öğrencisi hakim karşısına çıktı. Verilen ara kararda 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Geçen Haziran ayında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında THKP-C, Dev-Yol ve Devrimci Hareket örgütleri içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda N.Ş., S.D., İ.K. ve B.N.T. isimli öğrenciler yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.Ş., S.D. ve B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu üç sanık, tutuksuz İ.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Silahlı terör örgütüne üye olmak ve zincirleme şekilde kamu malına zarar verme suçlarından yargılanan sanıklardan N.Ş., suçlamaları reddetti. Terör örgütü üyesi olmadığını, dernek faaliyetinin yasal olduğunu ve dayanışma yoluyla yürütüldüğünü öne sürdü. "Devrimci Gençlik Dernekleri"ne zorla üye yaptığı iddiasını da kabul etmeyen N.Ş. "Kişilerin zorlamayla bu düşüncelerle yan yana gelebileceğini düşünmüyorum. Katılmak isteyen kişinin fikirlerinin ulaşması lazım ki rahat etmesi gerekir" şeklinde kendini savundu.

Gençlik heyecanı ve itibar görme çabasıyla yalanlar söylediğini anlatan N.Ş., "21 yaşındaki gençlik heyecanı yaşayan biri olarak uçuk kaçık cümlelerin gerçekliği yoktur" dedi.

Diğer tutuklu sanık B.N.T. ise okulunda çok başarılı olduğunu, kötü bir niyeti olmadığını, işçi, kadın ve Filistin haklarını savunduğunu söyleyerek "Ailemin karşısına böyle çıkmak istemezdim. Çok saf düşüncelerle gittim" şeklinde konuştu.

Diğer sanık S.D. de hayalinin kaymakam olmak olduğunu ifade ederek "Kötü bir düşünce olduğunu düşünmeden katıldım. Aynı zamanda Kızılay gönüllüsüydüm. Yoksa devlet kurumunda ne işim olabilirdi" dedi.

Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaada sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ara karar açıklayan mahkeme heyeti ise sanıklardan B.N.T. ve S.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyelerine karar verdi. N.Ş.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verilirken İ.K. hakkındaki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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