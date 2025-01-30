Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Park etmek isterken kocasını ezdi
Zonguldak'ta park etmeye çalışan Bülbül D. isimli kadın, park etmek isterken kocası Sıtkı D.'yi ezerek ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta bir kadın, park etmeye çalıştığı aracıyla kocasını ezdi.
YANLIŞLIKLA KOCASINI EZDİ
Olay Yeni Mahalle'deki TOKİ'de meydana geldi. İddiaya göre Bülbül D. isimli kadın otomobili park etmeye çalışırken eşi Sıtkı D.'yi ezdi.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Kanlar içinde aracın altında kalan adamın imdadına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bülbül D. kaza sonrası şoku üzerinden atamazken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.