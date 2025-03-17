Zonguldak'ta Güvenlik Operasyonları: 69 Aranan Şahıs Yakalandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği uygulamalar ve faaliyetlerle güvenlik operasyonlarını sürdürdü.

Aranan şahıslara yönelik denetimlerde 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 8 şahıs, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs ve 10 yıl üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 11 kişi cezaevine gönderildi. Genel toplamda ise 69 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca, okul ve çevresi denetimlerinde 110 okul, 601 kişi, 20 metruk bina ile 99 umuma açık yer kontrol edilirken, 82 servis aracı da denetlendi.

Maden ocaklarında yapılan denetimlerde 15 ocak kontrol edilirken, ihbar edilen 4 tespit edildi. 10 ocak ekiplerce kapatıldı. Ele geçirilen kömür malzemeleri arasında 3 ton kömür, 3 vagon ve 9 vinç ile 205 metre ray ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 681 uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda 20 bin 804 araç ve 14 bin 140 kişi kontrol edildi.

Operasyonlar sırasında 7 tabanca, 4 yivli-yivsiz tüfek ve 3 tüfek fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Uyuşturucu madde operasyonlarında 16 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 29.55 gram metamfetamin, 13.72 gram sentetik kannabinoid, 6 gram bonzai, 14 gram kokain, 1.20 gram esrar, 18 gram kubar esrar, 11 adet sentetik ecza hap, 15 gram kenevir bitkisi tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve 14 gram sıvı aparat yer aldı.

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göç denetimlerinde 1 uygulama yapılırken, 14 kişi sorgulandı. Sorgulanan yabancı şahıs sayısı ise 8 olarak belirtildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde güvenliği sağlamak ve suçla mücadele etmek için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ZONGULDAK