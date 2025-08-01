Zonguldak'ta Fındık Bahçesinde 16 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Zonguldak'ta Fındık Bahçesinde 16 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı, yapılan ihbar üzerine bir fındık bahçesinde yasadışı ekim yapıldığı tespit etti ve 16 kök hint keneviri ele geçirildi. Bahçe sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir fındık bahçesinde dikili halde 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Yığılca yol üzeri Kabalar Köyü mevkiinde bir fındık bahçesinde yasa dışı ekim yapıldığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, bahçe içerisinde gizlenmiş şekilde 16 kök hint keneviri tespit edildi.

Olayla ilgili olarak bahçe sahibi olduğu belirlenen şüpheli kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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