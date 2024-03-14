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Zonguldak'ta AK Parti İl Başkanının oğlunun ölümüyle sonuçlanan kaza davasında sürücü tahliye edildi

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Zonguldak'ta geçen yıl AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücünün, suçun taksirli suç olması ve tutuklamanın tedbir niteliği göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Zonguldak'ta geçen yıl AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın 35 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Arslan ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücünün, suçun taksirli suç olması ve tutuklamanın tedbir niteliği göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan'ın idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, hatalı dönüş yapan Şahin G. İdaresindeki 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Muhammet Ali Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arkadaşı Gökhan Katıoğlu ise 3 ay kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen otomobil sürücüsü Şahin G. hakkında hazırlanan iddianamede 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde motosikletin dönüş yapan otomobile yandan çarptığı da yer aldı.

Savunmalarında sinyal verdiğini, dönüşünü belirtmek için dörtlülerini yaktığını ve sola dönüş esnasında motosikletin aracına çarptığını, çarpma anına kadar motosikleti görmediğini öne sürdü. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile cezaevinden katılan sanık, tahliyesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı mütalaa için süre isterken sanığın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak suçun taksirli suç olmasını ve tutuklamanın tedbir niteliğini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye mütalaa sunması için duruşma ileri tarihe ertelendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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