Zeytinburnu'nda Kiracılar Tahliye Edildi

Zeytinburnu'nda 10 sene önce binayı kiralayarak, apart olarak kullanan Doğu Türkistan uyruklu Celil Tevekkül ve mal sahibi arasında tahliye tartışması çıktı. Mahkemeye başvuran mal sahibi, tahliye kararı çıkarttı. Celil Tevekkül ve kiracılar yoğun güvenlik önlemleri altında bugün tahliye edildi.

Zeytinburnu'nda yaşayan Doğu Türkistanlı Celil Tevekkül, 10 yıl önce Nuripaşa Mahallesinde gördüğü binayı emlakçı aracılığıyla 5+5 yıl sözleşme yaparak kiraladı. Binaya tadilat yapan Tevekkül, daireleri apart olarak yabancı uyruklulara kiraya vermeye başladı. Ancak Tevekkül ve mal sahibi arasında bir süre sonra kira bedeli nedeniyle tartışma yaşandı. Mal sahibi, sözleşmenin bitmesine bir yıl kala binanın boşaltılması istendi. Uzlaşamayan taraflar konuyu mahkemeye taşıdı. Mal sahibini haklı bulan mahkeme, binanın boşaltılmasına karar verdi. Tartışmalara konu olan bina, bugün çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında boşaltıldı.

"O zaman yeterli derecede Türkçe bilmiyordum"

Binayı kiraladığında yeterli derecede Türkçe bilmediğini ve bu nedenle sözleşmeyi tam okuyamadan imzaladığını öne süren Celil Tevekkül, "Ben 9 önce buradan geçerken bu binaya kiralık yazısı asmışlardı. Bu binada ne kapı var, ne cam ne doğal gaz ne suyu vardı. Burada 120 adamın imzasını toplayarak burayı devraldım. O zaman Mustafa isimli bir emlakçı, şu anda beni şikayet edip, çıkmamı isteyen adam mal sahibi ile birlikte. Ben de kiraladım. Kontrat yazdık. O zaman yeterli derecede Türkçe bilmiyordum. Ben o zaman yengemle beraber dairelerimizi satıp buraya yatırdık. Bana verildiğinde burası konut olarak kullanabileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

"Bana tebligat göndermeden, elime ulaştırmadan beni tahliye ettiriyor"

Kendisine her hangi bir tebligatın gelmediğini söyleyen Celil Tevekkül, "Bir seneden sonra kendileri arayıp, ihbar edip burayı mühürlettirdi. 'Burayı boşaltacaksın, işletmesini bize vereceksin ya da internete ilana koyup kiraya vereceğim' dedi. Ben kabul etmedim. Aramız bu sebepten dolayı bozuldu. Kiralarını zamanında yatırdım. Pandemi zamanında buranın kirasını 3 ay geciktirdim. Daha sonra ilave ödemesini yaptım. Bana tebligat göndermeden, elime ulaştırmadan beni tahliye ettiriyor. Sahibi vekaletini vermiş emlakçıya. O da alıp işletmeye çalışıyor. Buranın tamamını kiraladım, 400 bin lira harcama yaptım. İki tane dairemiz gitti" şeklinde konuştu.

Mahkeme kararıyla binadan çıkarılan kiracılar, emlakçı ve mal sahibi ile görüşmek istediği öğrenildi. Polis ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri de devam ediyor. - İSTANBUL