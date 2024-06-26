Üye Girişi
Haberler

Zeytinburnu'nda Çinli eniştesine tuzak kurup öldürmüşlerdi: 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda, Çin uyruklu Hasan Nur, gasbedilip öldürüldü. Polis, olaya karışanları, bir şüphelinin kolundaki dövmeden yola çıkarak kısa sürede yakaladı. Hasan Nur'un yeğeni Yımaran Y., eniştesini zorla Kur'an kursuna gönderdiği için annesinin hapis yattığını ve bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Şüphelilerin üzerinden gasbettikleri 8 bin 300 dolar çıktı. Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklandı.

ZEYTİNBURNU'nda, yurtdışından gelen Çin uyruklu Hasan Nur(61), gasbedilip öldürülmüştü. Polis, olaya karışanları, güvenlik kameralarında görülen bir şüphelinin kolundaki dövmeden yola çıkarak kısa sürede yakaladı. Eniştesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yımaran Y.(28), "Eniştem beni Türkiye'de zorla Kur'an kursuna göndermişti. Bu yüzden annem Çin'de ceza almıştı ve hapis yatıyordu. Bu yüzden yaptım." dedi. Şüphelilerin üzerinden gasbettikleri 8 bin 300 dolar para çıktığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMELARINDA DÖVME DETAYI

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde, 21 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, yurtdışından gelen Çin uyruklu Hasan Nur, eşinin yeğeni Yımaran Y.(18)'nin evine gitti. Eve girdiği anda 3 kişinin saldırısına uğrayan Hasan Nur, darbedilerek öldürüldü. Hasan Nur'un üzerindeki paraları alan şüpheliler, evden ayrıldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameralarına ulaştı. Görüntülerde, 3 şüphelinin apartmanın giriş kapısında buluşarak Hasan Nur'un olduğu kata çıktıkları bir süre sonrada yüzlerini kapatarak kaçtıkları görüldü. Polis bu görüntüleri incelediğinde şüphelilerden birinin kolundaki dövme detayına odaklandı. Şüphelilerin kaçış güzergâhındaki diğer güvenlik kameraları da incelendi. Yapılan takip sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİDEN İLGİNÇ İDDİA

Şüphelilerden birinin darbedilerek öldürülen Hasan Nur'un yeğeni olduğu belirlendi. Polis, şüpheli Yımaran Y.'yi gözaltına aldı. Yımaran Y., olayı itiraf ederken eniştesiyle aralarında geçmişten gelen bir husumet bulunduğunu söyledi. Eniştesinin kendisini zorla Kura'an kursuna gönderdiğini anlatan Yımaran Y., bunun duyulması üzerine annesinin Çin'de gözaltına alındığını ve hapse atıldığını belirtti. Olayı, bunun intikamını almak için yaptığını iddia etti.

PARASINI GASBETMİŞLER

Polis, sürdürdüğü operasyonda olaya karıştığı belirlenen Bilalijiang A. (17), Abdusalam K. (17), Murat K. (25), Ömer U. (19) ve Arafat A.(24)'ı Kağıthane'de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden 8 bin 300 dolar para ele geçirildi. Daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin sorguları, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Yımaran Y.'nin eniştesinde yüklü miktarda para olduğunu söylediğini, bu parayı almak için olayı gerçekleştirdiklerini söylediler. Şüpheliler üzerlerinden çıkan paranın Hasan Nur'dan aldıkları paranın bir bölümü olduğunu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti Zeytinburnu Hasan Nur İstanbul Tuzak Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Bakmadan Geçme

Mark Rutte kimdir? NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte kaç yaşında, nereli? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? Öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak? SÖZLÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ALES/2 geç başvuru tarihi en son ne zaman, nasıl yapılır? ALES/2 2024 başvuru ücreti ne kadar? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 26 Haziran baraj doluluk seviyesi nedir? Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir? Can Kıraç kimdir? Can Kıraç nereli? Can Kıraç kaç yaşında öldü? Sokak köpekleri uyutulacak mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat! Cumhurbaşkanı sokak köpekleriyle ilgili ne talimat verdi? "Password Türkiye" ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Password Türkiye yarışmasının sunucusu kimdir? ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 26-30 Haziran | ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Çekya maçı ne zaman? Çekya-Türkiye maçındaki muhtemel ilk 11'ler! Çekya- Türkiye maçında kimler oynayacak? Arda Güler, Mert Günok, Semih Kılıçsoy kadroda var mı? 28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek? Beren Saat kimdir? Beren Saat kaç yaşında, nereli, dizi ve filmleri neler? Beren Saat'in hayatı!
DEM Partili Saliha Aydeniz, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

DEM Partili Saliha Aydeniz, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title