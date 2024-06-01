Üye Girişi
Haberler

Zehir tacirlerine "Narkoçelik-19" darbesi! 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu Madde İmalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonlarında; 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şüphelilere yönelik kararlı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle gençleri zehirlemek isteyen tacirler güvenlik güçlerini karşılarında buluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İSTANBUL'UN 4 İLÇESİNDE UYUŞTURUCU BASKINI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde "NARKOÇELİK-19" operasyonu için ekipler harekete geçti.

Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-19' darbesi! 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TOPLAM 480 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 257 kg Skunk, 220,5 kg Metamfetamin, 2.5 kgToz Esrar ve 71 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde satışı ve imalatında kullanılan malzemeler ile para ele geçirildi.

Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-19' darbesi! 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

8 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle" ifadelerini kullandı.

Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-19' darbesi! 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-19' darbesi! 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız

Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız

Bakmadan Geçme

LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 1 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 1 Haziran dün gece deprem mi oldu? LGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? LGS sınavı kaç dakika, kaç saat sürecek? İşte 2024 LGS detayları! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 1 Haziran Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Kaan Kazgan'a kim saldırdı? Batuhan Çarbuğa kimdir? Wembley Stadyumu hangi takıma ait? Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi kazandı mı? Dortmund'un kaç tane Şampiyonlar Ligi kupası var? Sampiyonlar Ligi Finali nerede, hangi statta 2024? 1-2 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Anıl Bora İnan kimdir? Anıl Bora İnan hayatı ve biyografisi 1 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1-2 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 1-2 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara'da çirkin olay! 'Sizden midem bulanıyor' diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı

Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title