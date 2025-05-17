Zararlı Yazılım ile Dolandırıcılık: 11 Şüpheli Yakalandı

Zararlı Yazılım ile Dolandırıcılık: 11 Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de siber suçlarla mücadele ekipleri, zararlı yazılım kullanarak 156 kişiyi 3.5 milyon TL dolandıran 11 kişiyi yakaladı. Operasyonda, sahte sosyal medya hesaplarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıslar adliyeye sevk edildi.

Zararlı yazılım kullanarak 156 kişiyi 3.5 milyon dolandıran 11 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zararlı yazılım kullanmak suretiyle sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi 3.5 milyon TL zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte zararlı yazılım kullanmak suretiyle sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi 3 milyon 543 bin 718 TL zarara uğratan şüpheli şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. Eş zamanlı olarak operasyonlar düzenleyen ekipler, sahte sosyal medya hesaplarından sahte ürün ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen; B.C.Ö. (21), M.T. (33), M.U. (24), sahte internet sitesi oluşturup sahte ilanlar temin eden; R.T. (25), E.S. (31), üçüncü şahıslara ait banka ve GSM hatlarını dolandırıcılık suçunda paravan olarak kullanılmak üzere temin eden; B.G. ile sahte sitelerin alt yapısını oluşturan E.Y.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.C.Ö., B.G., Y.C., İ.K: , P.A.D. ve R.T. tutuklanırken, E.S., M.E.P., M.T., M.U. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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