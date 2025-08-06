Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Diyarbakır'da yaşanan bir cinayet, yalnızca aile içi bir trajedi değil; büyük bir uyuşturucu davasına uzanan derin bağlantılarıyla Türkiye gündemine oturdu. 15 yaşındaki bir çocuk, halasının eşi olan eski köy korucusu Yüksel Bayrak'ı sokak ortasında başından vurarak öldürdü. Cinayet, Bayrak'ın tanık olarak ifade vereceği 24 sanıklı uyuşturucu davasının iddianamesinin kabul edilmesinden yalnızca 5 gün önce gerçekleşti.

SESSİZCE YAKLAŞTI, BAŞINDAN VURDU

Olay, geçen yıl Diyarbakır'da meydana geldi. Yüksel Bayrak, eşi ve yeğenleriyle birlikte akraba ziyaretinden döndüğü sırada, sokakta pusuya düşürüldü. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, 15 yaşındaki çocuğun Bayrak'a sessizce yaklaştığı ve ilk ateş girişiminde silahın tutukluk yaptığı görüldü. İkinci denemesinde ise Bayrak başından vurularak hayatını kaybetti. Bayrak'ın eşi, tanık olduğu cinayete müdahale etmeye çalıştı fakat engel olamadı. Olay yerinden hızla uzaklaşan çocuk, kısa süre sonra yakalandı.

SAVUNMASINDA "HALAMA KÖTÜ DAVRANDI" DEDİ

Ekol TV'den Burak Emek'in haberine göre; gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk, emniyette verdiği ifadede cinayeti "Halama kötü davrandığı için" işlediğini söyledi. Ancak Bayrak'ın tanık olarak yer aldığı uyuşturucu davasının detayları gün yüzüne çıkınca, cinayetin çok daha organize bir yapı tarafından planlandığı ihtimali güçlendi.

10 İŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, aralarında azmettiricilerin de bulunduğu 10 kişiyi tutukladı. Emniyet birimleri, cinayetin ardındaki organizasyonu şematik olarak ortaya koydu. Gözaltına alınanlar hakkında dava açıldı ve zanlıların 31 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ZAMANLAMA MANİDAR

Yüksel Bayrak'ın, 24 sanıklı bir uyuşturucu dosyasının en kritik tanıklarından biri olduğu öğrenildi. Dava dosyasının iddianamesi henüz kabul edilmeden 5 gün önce öldürülmesi, soruşturmayı derinleştirdi ve olayın sadece bir aile içi cinayet olmadığını gözler önüne serdi.