Yüzü değişti, sistem tanımadı! Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku

Moda dünyasının tanınan isimlerinden Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği estetik operasyonlarla yeniden gündemde. Daha önce "Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" sözleriyle dikkat çeken Saraçoğlu, son olarak geçirdiği 9 saatlik ameliyatla adeta bambaşka birine dönüştü. Radikal değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü modacı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yeni görünümünü takipçileriyle paylaşarak çok konuşuldu. Ancak Saraçoğlu'nun geçirdiği bu büyük değişim, geçtiğimiz günlerde yurt dışı seyahati sırasında beklenmedik bir olaya neden oldu.

PASAPORT FOTOĞRAFIYLA UYUŞMADI

İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolüne giren Saraçoğlu'nun kimlik ve pasaportundaki fotoğraflar, yüzündeki son değişimle uyuşmayınca polis şüphelendi. Görevli memur, güvenlik prosedürü gereği modacıyı ikinci bir kontrole yönlendirdi.

PARMAK İZİYLE KİMLİK DOĞRULAMASI YAPILDI

Durumu sosyal medya hesabından doğrulayan Saraçoğlu, "Kimliğimdeki fotoğrafla polis memurunun camın arkasından çektiği görüntü uyuşmayınca, beni parmak izi taramasına gönderdiler. Ben de tabii ki 'tamam' dedim" ifadelerini kullandı. Parmak izi doğrulamasının ardından herhangi bir sorun olmadığı anlaşılınca, ünlü ismin çıkışına onay verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşadığı olayı esprili bir dille anlatan Saraçoğlu'nun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kimi kullanıcılar modacının değişimini "tanınmaz halde" yorumlarken, kimileri ise "Güzelliğin bedeli bu olsa gerek" ifadeleriyle olaya mizahi yaklaşım gösterdi.