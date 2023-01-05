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Ege'de gergin anlar! Türk Sahil Güvenlik ile Yunan güçleri kafa kafaya geldi: Sık, sık

3. Sayfa Haberleri

Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk balıkçı teknelerine taciz girişiminde bulundu. Bölgeye hareket eden Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botuyla kafa kafaya geldi. O anlara ait görüntülerde Türk askerlerinin "Sık, sık" diye bağırdığı görülüyor.

Ege'de gerilim bir kez daha tırmandı. Yunan Sahil Güvenlik botları Türk balıkçı teknelerine taciz girişiminde bulundu. Bölgeye harekete eden Türk sahil güvenlik botu, Yunan güçleri ile kafa kafaya geldi. O anlara ait görüntülerde Türk askerleri, Yunan'a karşı "Sık, sık" diye meydan okudu.

Daha sonra Yunan botu kendi karasularına doğru geri çekilirken, Türk Sahil Güvenlik de uzun süre takip etti. Nefes kesen anlarda Yunan tarafı havaya ateş açarken, Türk askerleri de havaya ateş açarak karşılık verdi.

Ege'de gergin anlar! Türk Sahil Güvenlik ile Yunan güçleri kafa kafaya geldi: Sık, sık

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "5 Ocak tarihinde saat 12.02'de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ege'de gergin anlar! Türk Sahil Güvenlik ile Yunan güçleri kafa kafaya geldi: Sık, sık

Açıklama şu sözlerle devam etti: "Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir."

Ege'de gergin anlar! Türk Sahil Güvenlik ile Yunan güçleri kafa kafaya geldi: Sık, sık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan 3. Sayfa Güncel Haberler

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