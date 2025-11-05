Yunanistan'da Meydana Gelen Deprem Edirne'de Hissedildi

Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Edirne ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 5 Kasım 2025 tarihinde saat 10.16'da, yerin 15.29 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Merkez üssü Yunanistan'ın Anatoliki Makedonia kai Thrakis bölgesinde bulunan depremin, Edirne'nin Enez ilçesine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Kısa süreli sarsıntı, Edirne genelinde bazı vatandaşlarda endişeye neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - EDİRNE