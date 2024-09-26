Yunan Sürücü, Edirne Sınır Kapısı'nda Dehşet Saçtı

Edirne İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede bir motosikletliye çarptıktan sonra son sürat gümrük sahasındaki bariyerler ile bir tıra da çarptıktan sonra polise satırla saldıran ve ayağından vurularak durdurulan Yunan uyruklu otomobil sürücüsü T.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Eylül günü, İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nın olduğu ara bölgede meydana geldi. Yunanistan'dan ülkeye Edirne İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak isteyen Yunanistan uyruklu otomobil sürücüsü T.L., adeta dehşet saçtı. Son sürat ilerleyerek Türkiye sınır kapısına doğru giriş yapmak üzereyken önce yol kenarında duran Türk vatandaşı olan bir motosiklet sürücüsüne, ardından da bariyerlere çarparak ters istikametten gümrüğe giriş yaptı. Ters istikametten sınır kapısına giriş yaparak tır tescil peronunun önündeki X-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tıra ve bariyerlere çarparak durabilen Yunan uyruklu T.L., hemen ardından polise kesici aletle saldırmaya çalıştı.

Şüpheli sürücü T.L., olay sonrası elindeki satırla polis memurlarına saldırmak istediği sırada polisler havaya silahla ateş ederek uyarıda bulundu. Polislerin üzerine yürümeye devam eden şüpheli sağ ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay günü polisler tarafından yaralı olarak yakalanan ve gözaltına alınan Yunanistan uyruklu sürücü T.L. hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Yunan sürücü T.L. Keşan Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - EDİRNE