Yunan Güçleri, 18 Kaçak Göçmeni Türkiye'ye İtti

Yunan Güçleri, 18 Kaçak Göçmeni Türkiye'ye İtti
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Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itilen 18 kaçak göçmen, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerine insanlık dışı muamelede bulunduğunu söylediler. Göçmenler, Yunanistan'da aç kalıp eşyalarının alındığını ifade etti.

Yunanistan güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmeni Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itti. Göçmenler, Yunan güçlerinin kendilerine ait para, telefon ve kişisel eşyalarıyla birlikte ayakkabı bağcıklarını dahi aldığını söyledi.

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında Yunan güvenlik güçleri tarafından sınır dışı edilen 18 kaçak göçmen, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına itildi. Türk askerleri tarafından yakalanan 4'ü kadın, 3'ü çocuk 18 göçmen, işlemlerinin yapılması için jandarma ekiplerine teslim edildi.

Göçmenlerden Suriye uyruklu Mürteza Emir, Yunanistan'a geçtikten sonra polisler tarafından yakalanarak bir merkeze götürüldüklerini söyledi. Burada 4 gün boyunca aç kaldıklarını belirten Emir, "Paramızı, telefonlarımızı, çantalarımızı ve hatta ayakkabılarımızın bağcıklarını bile aldılar. Sadece üzerimizdeki kıyafetler kaldı. Sonra başka bir araçla Meriç Nehri kıyısına götürdüler ve bizi bazı kişilere teslim ettiler. Onlar da botla nehrin karşısına geçirip Türkiye'ye ittiler" dedi.

Göçmenler, Yunanistan'da kaldıkları sürede defalarca yemek istemelerine rağmen hiçbir şey verilmediğini dile getirerek, insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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