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Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunan askerinin Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganları için "Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir" denildi.

Yunanistan'ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Atina'da düzenlenen resmi geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar attı. Tören sırasında kaydedilen skandal görüntü kamuoyunda infiale neden olurken konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"YAZILI OLMAYAN KURALLARIN..."

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada "Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.

TSK, SURİYE'DE ÜS KURACAK MI?

Bakanlık kaynakları, TSK'nın Suriye'de üs kuracağına yönelik kamuoyun yansıyan bilgilere ilişkin ise "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Yeni Suriye Hükümetinin Suriye'nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye'de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır" bilgisini paylaştı.

CATSAA YAPTIRIMLARI VE F-35 KONUSU

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti sırasında CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun gündeme gelişiyle birlikte yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi: "Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz."

Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (33)

Haber Yorumlarıkaptanseyit07:

Mustafa Kemal’in Askerleriyiz diyenleri ordudan atarsan işte böyle kınamakla kalırsın

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Haber YorumlarıNur Zo:

onlar asker deyil,asker şerfli olur bunlar çapulcu sürüsü

Yorum Beğen296
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıTahsin:

cehape umutlanmıştır

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme125
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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

ıkı komşu ülke geçmişi bır yana koymalı barı çocuklarımız için barışçıl ve huzurlu bır gelecek kurulmalı Buda Bızım bugünkü polıtıkacılarla hayal. bızımkılerın tek derdı kım ıhtıdar olacak

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme112
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Yunan Ege'de işgal edilecek ada bırakmadı MSB uyuyormu nerede yaşıyor Ne anlatıyor ABD burnumuzun dibinde Hala ABD kapısında medet umuyoruz Bırakın hamaseti Sonuç 000

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıA B:

Yunanın bir kaşıntısı varda hayırlısıyla....

Yorum Beğen107
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

BİR GECE ANSIZIN DİYİP SİNEYE CEKERLER ADALARI SİLAHLANDIRDILAR NEYAPTIK ŞİDDETLE KINRLAR

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

DİŞ MİKRAK OYUNLARI BUNLAR ALGI OPERASYONU, BALI SÜRÜ ETİ 100 LİRA SABİT ALIRIM GELMEM BEN BU OYUNLARA YEMEZLER OYUMUDA BASARIM

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

vay vay

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Haber YorumlarıYusuf İbrahim:

Yapmış da olabilirler yapmamış da yapmışsalar yapmışlardır yapmamışsalar yapmamışlardır Nasıl bir düşünce yapısı aç sınırı yaptığı kuatahligin bedelini yaşasınlar yaptırımlar yapılsın Olasiliklarlarla bu işler yürümez

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
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