Üye Girişi
Haberler

Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran ağlayarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran ağlayarak salondan dışarı çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmada ifade veren sanık anne Yüksel Güran, "Güran ailesini limon gibi sıkıyorlar, herkes bizi kandırıyor. Nevzat o gün damımdaydı bizi dinliyordu, kızım Kur'an Kursuna gideceğini biliyordu. Kızımın acısını unuttum, namusumun derdine düştüm." dedi. Yüksel Güran'ın ifade verdiği anlarda baba Arif Güran'ın ağlayarak salon dışına çıktığı öğrenildi.

Yüksel Güran ifadesinde, şu anda dünyada en acılı ve en mağdur anne benim. Beni bir şalla suçladılar.

Güran ailesini limon gibi sıkıyorlar, herkes bizi kandırıyor

Nevzat o gün damımdaydı bizi dinliyordu, kızım Kur'an Kursuna gideceğini biliyordu. Kızımın acısını unuttum, namusumun derdine düştüm. Herkes elini vicdanına koysun. Beni öldürün ama siz bu iftiralarla nasıl hesap vereceksiniz. Ben anneyim, bir çocuğum mezarda bir çocuğumu katil olarak suçluyorlar. Bizi öldürdünüz, bizi mahvettiniz.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Narin Güran davasına damga vuran kare
İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti

Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 10 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Rizespor Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Rizespor Trabzonspor nereden izlenir? Mainz Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024? Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.