Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran ağlayarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran ifadesinde, şu anda dünyada en acılı ve en mağdur anne benim. Beni bir şalla suçladılar.

Güran ailesini limon gibi sıkıyorlar, herkes bizi kandırıyor

Nevzat o gün damımdaydı bizi dinliyordu, kızım Kur'an Kursuna gideceğini biliyordu. Kızımın acısını unuttum, namusumun derdine düştüm. Herkes elini vicdanına koysun. Beni öldürün ama siz bu iftiralarla nasıl hesap vereceksiniz. Ben anneyim, bir çocuğum mezarda bir çocuğumu katil olarak suçluyorlar. Bizi öldürdünüz, bizi mahvettiniz.