Yolda Kalan Lastiğe Çarpan Sürücünün Kazası Saniye Saniye Görüntülendi

Adana'nın Kozan ilçesinde yolda kalan kamyon lastiğine çarpan bir sürücü, başka araçların çarpmaması için lastiği yol kenarına çekmek isterken yaşanan kazayı saniye saniye görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23.15 sularında Kozan-Feke kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Gönül 01 BBC 102 plakalı otomobiliyle Kozan-Feke kara yolunda baraj mevkiine geldiğinde yola düşen kamyon lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracında hafif hasar oluştu. Gönül, başka araçların da lastiğe çarpıp kaza yapmaması için aracını yolun sağına çekip lastiği yoldan almak istedi. Gönül, bu arada sürücülere sosyal medyadan uyarı yapmak için bir taraftan da cep telefonu ile görüntü çekmeye başladı. Bu arada Gönül tam lastiği almak isterken başka bir araç gelip lastiğe çarptı. Bu anları saniye saniye görüntüleyen Gönül, lastiğe çarpan araca yardım etmek istedi ancak araç sürücüsü biraz durduktan sonra yoluna devam etti.

"Lütfen lastik bakımlarımızı yaptıralım"

Gönül, dün gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dün gece 23.15'te aracımla seyir halindeydim. Yolda bulunan lastiğe çarptım. Can ve mal kaybı olmaması için çarpınca durup geri döndüm. Lastiği yoldan çekmek isterken başka bir araç da çarptı. Yardım etmek için aracın yanına gittim ama onlar yola devam etti. Ben de başka kaza olmasın diye lastiği yolun kenarına çektim. Buradan araç sürücülerine seslenmek istiyorum. Lütfen lastik bakımlarını zamanında yaptıralım. Böyle bir olay yaşanırsa da lastikleri kenara çekelim. Kaza yaşanırsa can ve mal kaybı olabilir."