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Yol kenarında tuvaletini yapan adam silahla yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapan bir adam, kimliği belirsiz bir şahsın silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi aramaya başladı.

Yol kenarında tuvaletini yapan adam silahla yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda yol kenarında tuvaletini yapan adam, kimliği belirsiz şahsın silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi sonundaki yeşil alanda meydana geldi. Arkadaşı Yücel A. ile araçta oturan Oktay A. (40), tuvaletini yapmak için araçtan indi. Oktay A., tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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