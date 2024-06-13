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YKS'de "Yapay zeka" ile kopya çeken öğrencinin yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

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Isparta'da bir öğrenci, YKS sınavında yapay zeka kullanarak kopya çekmiş ve şüpheli hareketler sergileyince yakalanmıştı. Öğrencinin, sınav salonunda düzenek kurarak yapay zekaya soruları çözdürdüğü ve yakalandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Isparta'da YKS'nin TYT oturumuna giren M.E.E. yapay zeka ile kopya çekerken yakalandı. Tutuklanan M.E.E.'nin okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİYLE YAKAYI ELE VERDİ

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumunda M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Salondan çıkarılan M.E.E.'nin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının içerisinde elektronik bir düzenek olduğu tespit edildi.

KAMERAYA OKUTTUĞU SORULARI YAPAY ZEKAYA GÖNDERDİ

Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği belirlendi.

YKS'de 'Yapay zeka' ile kopya çeken öğrencinin yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

KOPYACI ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada M.E.E'ye A.B. isimli şahsın yardım ettiği tespit edildi. M.E.E. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SINIFI KONTROL ETTİKTEN SONRA TUVALETE GİTTİ

Isparta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi M.E.E' nin, sınavın yapılacağı okula geldikten sonra sınıfını kontrol ederek tuvalete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YKS'de 'Yapay zeka' ile kopya çeken öğrencinin yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

SİSTEM ARIZASIYLA PANİKLEYİNCE YAKALANDI

Görüntülerde şahısın bir süre sonra tuvaletten çıkarak tekrar tuvalete girdiği, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edilerek yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.

YKS'de 'Yapay zeka' ile kopya çeken öğrencinin yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

GÖZALTI ANI KAMERALARA YANSIDI

Emniyet ekiplerine haber verilmesinin ardından M.E.E'nin gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldüğü an okul güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Isparta YKS Güvenlik Suç 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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