Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı! Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş

Şehit Özkan Özkanlı'nın yetim öğrencilere burs verdiğinin ortaya çıkmasının ardından şehit askerimizin kardeşiyle birlikte yetim büyüdü öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 2021 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının aranması çalışması sırasında 19 askerimiz metan gazına maruz kaldı. 12 askerimiz tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

ŞEHİT ÖZKANLI'NIN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Şehit olan 12 askerimizden biri de Piyade Er Özkan Özkanlı. Şehit Özkan Özkanlı'nın naaşı, askeri uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Şehit, aile üyeleri ve askeri erkan tarafından karşılandı. Özkanlı'nın cenazesi, baba ocağı Ortaköy ilçesine götürülerek morga konuldu. Cenaze, yarın öğle vakti Ortaköy'de düzenlenecek askeri tören sonrası Namlıkışla Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.

YÜREK BURKAN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Şehit Özkan Özkanlı'ya ilişkin yürek burkan gerçekler de ortaya çıktı. Şehit Özkan Özkanlı'nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Şehit Özkanlı'ya ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları sosyal medyada gündem oldu. Özkanlı'nın maaşının bir kısmını öğrencilere burs vermek için ayırdığı öğrenildi.

KENDİSİ DE YETİM BÜYÜMÜŞ

Maaşıyla yetim öğrencilere burs veren Şehit Özkan Özkanlı'nın kardeşiyle birlikte yetim büyüdüğü de gelen bilgiler arasında.

20 NİSAN'DA YAPTIĞI PAYLAŞIM KAHRETTİ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın 20 Nisan tarihinde yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Özkanlı'nın aylar önce paylaştığı mesajda "Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır" ifadelerini kullandığı görüldü.