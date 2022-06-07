Yeşildere köyündeki sel felaketinin bilançosu ortaya çıktı - Haberler

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yeşildere köyünde meydana gelen sel felaketi sonrası oluşan tahribat, gözler önüne serildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın talimatı ve Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy'un yakın takibiyle bölgeye intikal eden ekipler, köyde bir yandan hasar tespiti yaparken diğer taraftan da vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalara başladı. Gölhisar Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köylere Hizmet Götürme Birliği, İl Özel İdaresi personel ve araçlarının çalışma yaptığı köyde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de zarar gören ekili alanların tespitini gerçekleştirdi.

Köyde 5 evin ve 4 ahırın içinden geçen sel suları maddi hasara yol açarken, 49 adet küçükbaş hayvanın da telef olmasına neden oldu. 1 adet eşeğin de sel nedeniyle yaklaşık 1 kilometre sürüklenip köy meydanına kadar geldiği görülürken, eşeğin semer ve urganı ise köyün yaklaşık 1,5 kilometre dışında bulundu.

Diğer taraftan ilk tespit edilen hasarlara göre 750 kilogram hayvan yemi, 4 ton saman, 1 ton buğday, 500 kilogram arpa, yaklaşık 100 metrekare ağıl, 200 metrekare ahır, tespit edilebilen zarar görmüş ekili arazilerin 2 dekarında incelemeler sürdürülüyor. Mağdur üreticilerin dilekçeleri ile birlikte zarar gören alanlar kayıt altına alınıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler de sel anına tanık olan aileler ve çocukları için çalışma başlattı. Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy detaylı bir inceleme yaptı, mağdur ailelerle birebir ilgilendi. Su taşkınına maruz kalan alanlarda enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa