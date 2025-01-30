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Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

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Şanlıurfa'da camideki masanın çekmecesinden yaklaşık 5 bin TL'nin çalındığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da dün öğlen saatlerinde Haliliye Mahallesi İmam Azam Camisi'nde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusundaki müezzine ait odanın penceresinden içeri girdi. Dolap ve masa çekmecelerini karıştıran şüpheli, caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan yaklaşık 5 bin TL'yi aldı.

Yer: Şanlıurfa! Yaptığı rezilliği kimse görmeyecek sandı ama kamera kayıttaydı

POLİSE HABER VERDİLER

Şüpheli, daha sonra pencereden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra odaya giren caminin imamı, içerinin dağınık olduğunu ve toplanan paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Yer: Şanlıurfa! Yaptığı rezilliği kimse görmeyecek sandı ama kamera kayıttaydı

O ANLAR KAMERADA

Ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Chp doneminde tum ulke hirsiz oldu....erdogan gibi lider lazimki dindar kesim yetissin.

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

caminin ihtiyaci olan para gerçek ihtiyaç şahine gitti deyip imamın sukretmesi mi lazım?

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Haber YorumlarıMGk:

Camii de para ne arar oğlum git adı Çağdaş ile başlayan derneklere paraya para demezsin hatta bir ADD var memleketin yarısını yedi hala doymadı

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Balık baştan kıokar dersem baş kokucunun kim oldugunu söylemesem olurmu

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Haber YorumlarıErhan YAPIK:

Helal para!!

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Arkadaş kuru ekmek ye ama hırsızlık yapma kişiliğin çizildimi varlıklı olsanda nafile

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

biz babadan böyle gördük diyor -))

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Awwkk hırszları herturlu hırszlık pslık hep o tarflardan ckyo

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Haber Yorumlarıufo:

az çalmayıp çok çalsaydı çalıyor ama çalışıyor diyeceklerdi zaten çalmıyanmı var diyeceklerdi birde yalakalık yapacaklardı siyasette entepelere çıkacaktı halk oy verecekti adam kendine yazık etmiş çok az çalmış

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Haber YorumlarıMACİT AYAR :

Hanzo ya .. parmak izlerini saça saça hırsızlık yapıyor..

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