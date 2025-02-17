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Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
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Haberler
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Konya'da eğlence merkezinde çalışan bir kadın, lisanslı kickbokscu olduğu öğrenilen iş arkadaşı tarafından feci şekilde darp edildi.

Konya'da eğlence merkezinde çalışan F.H isimli bir kişi iş arkadaşını tuvalette yumruklayarak darp etti. Lisanslı kick boksçu olduğu belirtilirken F.H. serbest bırakıldı.

ELİNİ YÜZÜNÜ YIKAMAYA GİTMİŞTİ

Darp olayı 4 Şubat'ta meydana geldi. F.T. elini yüzünü yıkamaya tuvalete giden A.T.S.'yi yumruklarla darp etti. Sabah'ın haberine göre; A.T.S. uğradığı saldırı sonrası baygınlık geçirdi.

Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

"YÜZÜM TANINMAYACAK HALE GELDİ"

Genç kadın, emniyetteki ifadesinde "Kavga çıkarmaya çalıştı ama araya girip bizi ayırdılar. Sonra tuvalette bana saldırdı. Lisanslı kickbokscu olduğunu biliyorum. Yumrukları ile peş peşe yüzüme vurdu. Ben hiç karşılık vermedim. Olay nedeniyle yüzüm tanınmayacak hale geldi. Şikayetçiyim" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

F.H'nin ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımustafa savas:

Ölmediyse tutuklama yok Suç kaydı 12 nin falan üzerine çıkarsa medya da eleştiriler gelirse şakadan tutuklarlar iki gün sonra yine serbest Dövmek suç değil

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

1 ay içeri atın abi ne serbest bırakıyorsunuz herkesi.

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Haber Yorumlarıadem alemdar:

ödürsede sebest zaten hakimin karısı böyle bi olay yaşasa ne olur

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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

boya gibi duruyor çok orantılı morluk

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Haber YorumlarıHakan yıldız:

panda sitili ile çalışmış yüze.

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

lisansını elinden alın. nasıl dışarıda dolaşıyor.. ülkede adalet yok bu adaletsizlik ve kalkınmasını partisi yüzünden

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