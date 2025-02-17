Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Konya'da eğlence merkezinde çalışan F.H isimli bir kişi iş arkadaşını tuvalette yumruklayarak darp etti. Lisanslı kick boksçu olduğu belirtilirken F.H. serbest bırakıldı.

ELİNİ YÜZÜNÜ YIKAMAYA GİTMİŞTİ

Darp olayı 4 Şubat'ta meydana geldi. F.T. elini yüzünü yıkamaya tuvalete giden A.T.S.'yi yumruklarla darp etti. Sabah'ın haberine göre; A.T.S. uğradığı saldırı sonrası baygınlık geçirdi.

"YÜZÜM TANINMAYACAK HALE GELDİ"

Genç kadın, emniyetteki ifadesinde "Kavga çıkarmaya çalıştı ama araya girip bizi ayırdılar. Sonra tuvalette bana saldırdı. Lisanslı kickbokscu olduğunu biliyorum. Yumrukları ile peş peşe yüzüme vurdu. Ben hiç karşılık vermedim. Olay nedeniyle yüzüm tanınmayacak hale geldi. Şikayetçiyim" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

F.H'nin ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Sabah