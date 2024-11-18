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Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor

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Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi skandalında yargılama süreci başlıyor. Bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanık için toplamda 17 bin yıl hapis cezası isteniyor.

Türkiye'de İstanbul ve Tekirdağ'daki hastanelerde yaşanan yenidoğan skandalının ortaya çıkmasıyla yer yerinden oynamıştı. Bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalde bulunarak ölmelerine sebep olan yenidoğan çetesinin yöneticileri ve üyeleri bugün hâkim karşısına çıkacak.

BİN 399 SAYFALIK İDDİANAME

10 bebeğin ölümüne ilişkin savcılığın hazırladığı fezlekede, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi "malen sorumlu", 47 kişi "şüpheli" olarak yer almıştı. Bin 399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

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İddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını, evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret alındığı aktarıldı.

Şüphelilerin kazanılan kârdan da pay aldıkları belirtildi. Hastaların, örgüt adına kârlı gördüğü hastanelere yatışının yapıldığı, bu noktada amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi olarak en fazla kazanç elde edilmesi olduğu kaydedildi. İddianamede hemşirelerin kendisini doktor olarak tanıttığı, usule aykırı epikriz raporları yazıldığı da açıklandı. İddianamede, aracılık eden hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulması da talep edildi.

ÇETE ELEBAŞINA 582 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianame kapsamında sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmî belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'resmî belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi. İddianamede diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Öte yandan soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖmer:

Fahrettin Koca'da yargılanmalıdır.

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Haber YorumlarıVEFA:

Bunları yakaladınız tamam. Bu kokuşmuş sistemde zehir saçan yakalayamadıklarınız ya da bile isteye göz yumduklarınız ne olacak. Önce kendinizi, bakış açılarınızı değiştirin. Yoksa zor düzelir bu memleket!!!!....

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıLeyla Öztaş:

Ağırlaştırılmış müebbet vermeyin bir kaç ayda çıksınlar Dilan Polatlar gibi??

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Memleketin gündemi bu degil.Hirsizlik yolsuzluk hukuksuzluğun olduğu yerlerde bu tür olaylar buzdaginin sadece görünen kismidir.Seytan ayrintida gizlidir. Ayakabi kutularına bakin

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Haber Yorumlarıvatandaş:

bu çete üyelerini idam etmedikleri sürece gerçek adalet sağlanmaz.

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