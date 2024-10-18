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Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

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12 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıkan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili iddialar mağdur ailelerin teker teker ortaya çıkmasıyla daha korkunç bir hale geldi. Bugün Burcu Gökdeniz isimli bir annenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yürekleri sızlattı.

Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en vicdanız çete olarak nitelendirilen 'Yenidoğan çetesi', 112 Acil Çağrı Merkezi ile işbirliği yaparak bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk etti ve 12 bebeğin ölümüne neden oldu. Türkiye'yi derinden sarsan skandal, mağdur ailelerin ortaya çıkmasıyla daha korkunç bir hale geldi. Bugün daha önce çetenin kullandığı hastanelerden birinde doğum yapan ve oğlunu kaybeden bir annenin paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu.

ACILI ANNE İSYAN ETTİ

Acılı anne Burcu Gökdeniz, ortaya çıkan haberlerin ardından, yaptığı paylaşımlarla evladının ölüm sebebini öğrenmek istediğini duyurdu. Anne Gökdeniz'in oğlu Umut, 2020 senesinde 'Yenidoğan çetesi'nde adı geçen doktor Fırat Sarı kontrolünde yoğun bakıma alınmıştı. 10 gün yoğun bakımda alan bebek hayatını kaybetti. Acılı anne Fırat Sarı'nın ismini haberlerde görünce, "O zamandan beri hep aklımı kurcalar ihmal var mıydı diye. Ben şimdi ne yapayım" diyerek yaşadıklarını paylaştı. İşte acılı anne Burcu Gökdeniz'in X hesabından yaptığı paylaşımlar:

"BENİ BU DÜŞÜNCELEREN KİM ARINDIRACAK?"

Oğlum Umut'um ihmaller sonucu mu öldü? Senelerdir eceliyle ölmüş olduğunu sandığıevladım cinayete mi kurban gitti? Benim içimdeki acıyı kim söndürecek? Beni bu düşüncelerden kim arındıracak? Bana bunun cevabını kim verecek?

Haberi görünce aklımı yitirdim. 2020 senesinde doğumdan sonra Fırat sarı kontrolünde 10 gün yoğun bakımda yattı oğlum ve 10 günün sonunda ne yazık ki vefat etti yavrum. O zamandan beri hep aklımı kurcalar ihmal var mıydı diye. Ben şimdi ne yapayım.

Benim oğlum ihmaller sonucu mu öldü? Ben bu soru işaretiyle ne yapacağım. Kendimi düşünmekten nasıl alıkoyacağım. Bu bir cinayet. Kime güveneceğim. Allah belanızı versin.

Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Orhan Azar:

şimdi bu aile onları paramparça etse suçlu mu olacak ya devlet başa ya kuzgun leşe

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Erc Krtp:

tek çözüm idam can korkusu insanı her türlu kötülügü işlemekten alı koyar

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Furkan Kutlay:

Türkiye ne hale gekdi bu olanların sorumlusu kim ?? Ülkeyi kim yönetiyor?? Mafya heryerde cirit atıyor bu ne haldir ??

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Metin Dalhançer:

Ulan memleket ne hale geldi nerde yaaa bu ülkeyi bu hale sokanlar ne oluyor yaaa mafyadan cinayetlerden tecavüzlerden ahlaksız sapıklıklardan uyuşturucudan ülke battı kül oldu teksası kolombiyayı meksikayı geçtik

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1
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Oguz Ozgul:

(üzülerek söylüyorum) dinimiz imzanız PARA

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