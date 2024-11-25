Üye Girişi
Haberler

Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesine ilişkin dava sürecini yakından takip ederken hastanelerle ilgili skandal iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Kapatılan hastanelerde sadece bebeklere değil, yetişkin hastalara da yanlış tedavi uygulandığı öne sürülürken o hastalardan birinin lenfoma hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulurken yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Türkiye, bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesi haberleriyle çalkalanırken çetede yer alan ve kapatılan hastanelerden Beylikdüzü Medilife hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.

"TÜM İŞARETLERİ İYİYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ"

Ailesi, lenfoma hastası Yeter Altıntaş'ın bir ay yoğun bakımda tedavi gördüğü, tüm işaretlerin iyiye gitmesine karşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

"BİR GÜN HABERİMİZ OLMADAN BİR BAKTIK ENTÜBE YAPILMIŞ"

NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre,Turgut Altıntaş, hastanenin haksız kazanç sağladığını söyledi. Altıntaş şu ifadeleri kullandı; "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak o yüzden para istendi.

"DOKTOR OLMADIĞINI ÖĞRENDİK AMA PARA ALINDI"

Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu."

Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbullular dikkat! Saat 15.00'ten sonra bu metro durakları kapatılacak

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti

Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu sevenlerinden özür diledi

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu özür diledi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBükücü:

Fahrettin Koca ve Kemal Memişoğlu yargılansı!

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 24 Kasım'da kim gitti, eleme adayları kim? 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Masterchef 25 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kabataş tramvay durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR Ocak emekli zammı ne kadar olur? Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metrosu neden kapalı? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün kapalı mı? Taksim-Kabataş füniküler sefer saatleri! Osmanbey metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Osmanbey metro durağı neden kapalı? Şişhane metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Yenikapı metro hattı bugün kapalı mı? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı hangi duraklar kapalı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.