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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Hastaneye Saldırı

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Yenidoğan çetesi soruşturması çerçevesinde kapatılan Özel Avcılar Hospital'a saldıran alkollü bir kişi, hastanenin camlarını kırdı ve duvarına aracıyla çarptı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital'a saldırı düzenledi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü ileri süren alkollü bir şahıs, hastanenin camlarını kırdı, duvarına arabayla çarptı. Adam gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Avcılar'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden Avcılar Hospital'da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli adam, alkol içtikten sonra hastane önüne geldi. Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı. Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısın kapıyı tekmelemesi ve aracı ile çarpması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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