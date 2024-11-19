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Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

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İstanbul'da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi"nin yargılanmasına devam edilirken sanık Hasan Basri Gök'e "112'nin bu işte bir parmağı var mıdır?" sorusu soruldu. Sağlık Bakanlığı avukatı soruya itiraz etti. Mahkeme heyeti itirazı kabul etti ve soru sorulmadı.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan 22'si tutuklu 47 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların yargılanması bugün de sürüyor.

BAKANLIK AVUKATININ İTİRAZ ETTİĞİ SORU

Türkiye'nin kilitlendiği duruşmada sanık Hasan Basri Gök'e sevklerle ilgili olarak, "112'nin bu işte bir parmağı var mıdır?" sorusu soruldu. Ancak Sağlık Bakanlığı avukatı soruya itiraz etti. Mahkeme heyeti, itirazı kabul etti ve soru sorulmadı.

"AYLIK 20-25 BİN LİRA ALIYORDUM"

Sanık Gök ayrıca, çete ile nasıl bir maddi anlaşması olduğuna ilişkin soruları şöyle yanıtladı:

  • Mahkeme Heyeti: Aylık şu kadar para vereceğim diye bir anlaşmanız olmadı mı?
  • Sanık: 20-25 bin lira.
  • Mahkeme Heyeti: Epikrizlerle ilgili bir anlaşmanız var mıydı?
  • Sanık: Anlaşmamız yoktu.
  • Mahkeme Heyeti: Hasta sevkiyle ilgili bir anlaşmanız var mıydı?
  • Sanık: Benim sevk ettiğim bir hasta yok.
  • Mahkeme Heyeti: Hakan Doğukan ile para alışverişiniz neden?
  • Sanık: Borç alıp veriyorduk.
Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıred food:

Aman sayın hakim düzgün sorular sorun, fetöcü veya pkk'lı olursunuz bir anda karışmayız bak

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

bir daha gün yüzü görürlerse adalete hukuka çok yazık olur

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