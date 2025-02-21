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Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

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Meksika'da bekarlığa veda partisinde tanıştığı bir adamla öpüştüğü video sosyal medyada viral olan gelin adayı, düğününü iptal etmek zorunda kaldı. Emma Alicia Paz Ayala, bekarlığa veda partisinde fazla alkol alarak bir adamla öpüştü ve bu anlar kameralara yansıdı. Video, '#LadyCoralina' etiketi ile sosyal medyada yayıldı. Bu durum sonucunda damat adayı ve ailesinin haberi oldu ve düğün iptal edildi. Emma şimdi sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bekarlığa veda partisinde "yeni tanıştığı" bir adamla tutkulu şekilde öpüşürken görüntülenen gelin adayı, videosunun viral olması üzerine düğünü iptal etmek zorunda kaldı.

Meksika'nın kuzeybatısındaki Hermosillo kentinden Emma Alicia Paz Ayala, bekar hayatının son gecesini kutlamak için kadın arkadaşlarıyla partiye çıktı.

Ülkenin diğer ucundaki Playa del Carmen tatil beldesinde düzenlenen partide, havuz barında oldukça fazla alkol alan Emma'nın yabancı bir adamla öpüştüğü anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, adamın Emma'nın belinden tutup geriye doğru eğdiği, Emma'nın gülümseyerek adamı öptüğü ve çevredekilerin tezahürat yaptığı görülüyor.

Video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, olayın yaşandığı "Coralina Bar"a atıfta bulunularak '#LadyCoralina' etiketi ile hızla yayıldı.

Görüntüler sonunda damat adayı Pablo Torres Gandara ve ailesine ulaştı ve düğün kısa süre sonra iptal edildi.

Haberlere göre düğünü iptal eden Emma oldu, ancak başka bir detay paylaşılmadı.

Emma şimdi sosyal medyada da eleştiri oklarının hedefi oldu. Kullanıcılardan 'KarzCavallari', "Lady Coralina, arkadaşlarımın çoğunun erkek olmasının sebebi. Kadın arkadaşlar çok hain olabiliyor" yorumunu yaptı.

'davidteon' "Yine de Alacakaranlık'tan daha iyi bir aşk hikayesi" derken, 'el_viejopaulino' "Kız arkadaşlarımızın 'eşcinsel arkadaşım' diye bahsettiği kişi bu işte" yazdı.

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAtilla İlhami:

Bu haberlere kadar düştüğünüze göre, siz ölmüşsünüz de arkanızdan ağlayan kalmamış demektir.

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Haber Yorumlarıizzetin:

yav Allah aşkına bunun haberi edilecek bir tarafı varmı bu rezillik kime ne faydası olacak

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Haber YorumlarıNurimu Buluş:

çok da şeyimde bu haberlere kaldıysanız ayvayı yemişsinizdir afiyet olsun

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Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

O NASIL ÖPMEK BEE... AĞACIN DİBİNE GÖTÜRSEYDİN BARİ...

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Haber YorumlarıMehmet Sekerci:

Bu haber mi şimdi olum siz haberci falan değilsiniz

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Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Tamam işte veda ediyor kız bekarlığa.. nesi var..

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ne kadar saç a elin tanımadığı adamı öpmesi damadın yerinde olsam vazgeçerdim evlenmekten

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

optugun adamla evlen, donsuz ama seni seviyor... :)))

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