Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

4 AYRI SORUŞTURMADA 47 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 farklı soruşturma dosyası kapsamında İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı (Eski Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) Mehmet Mandacı, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bulunduğu 47 kişi hakkında rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİNE DÜZENLENEN OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ

5. dalga operasyonu çerçevesinde 4 ayrı soruşturmanın Beşiktaş Belediyesi ayağında "Suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka da dahil olmak üzere toplam 27 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne mali polisin yaptığı baskının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde kasadan dolar balyaları çıktığı görüldü.