Üye Girişi
Haberler
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
Akaryakıtla ilgili kritik karar! Devlet, 12 milyar TL'ye çizik attı
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Valilik yılbaşı tedbirlerini duyurdu! Çok sayıda yol trafiğe kapanıyor
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
İhbara giden polis korkunç manzarayla karşılaştı

İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e sürpriz bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada balistik füze saldırısı nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenler çaldığı ve halka sığınaklarla girme çağrısı yapıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Yemen'den başkent Tel Aviv'e yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı belirtilerek, halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı kaydedildi.

FÜZE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE TAKILDI

Fırlatılan füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği açıklanırken, füzenin parçalarının ise Beit Shemesh şehrine düştüğü aktarıldı.

İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular

SIĞINAĞA KAÇARKEN ARABA ÇARPTI

İsrail basını, saldırı nedeniyle herhangi ciddi bir zarar meydana gelmediğini duyururken, sığınağa kaçan 1 yayanın araba çarpması sonucu hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıyı, İsrail'e yönelik misillemelerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular

İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Valilik yılbaşı tedbirlerini duyurdu! Çok sayıda yol trafiğe kapanıyor
img

Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi
img

Fatih Terim'i göreve getirdi, bir de Galatasaray paylaşımı yaptı
500

Yorumlar (34)

Haber Yorumlarıİsaa kaan:

Büyük başkan Netanyahu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme348
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

İsrail'e bir şey olmaz, Suriye'nin yarısını aldı, yakında topyekün alacak.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme154
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaid mert:

Vurun vurun

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

İsrail'in yapacağı saldırılara zemin hazırlamaktan başka ne işe yarayacak çatapat saldırıları. Husiler de zerre akıl yokmuş, baya bir dinle afyonlanmış bunlar!!!

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme98
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Savaş Öztürk'ün Özcan Özcan'ın JY nin babalarının üzerine farklı farklı noktalardan aynı anda 1000 tane füze ateşlenmesi gerekir

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Biyük şeytan itrail küçük şeytan İran rabbim Türk alemine bir Yavuz daha gönderir ikisini de bi 500 sene daha tarife gömeriz

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Boş haber ses getirecek birşey lazım fasa fiso

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRahmi Senol:

Ya çocuklar bile inanmıyor ısraıl bir yeri vurmak ısteyınce ıran a diyor ordan saldırsın adamların o da yapıyor sonra oraya gırmek için bahanen oluyor İran baş şeytan...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHako Sanane:

Böyle saldırı olmaz. Öyle bir saldıracaksın düşman köşeye sıkışacak. Oyuncak bir bomba ile hayırdır?

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Sadece bir kişi yaralanmış oda trafik kazası füzeyle kaynaklı bir durum yok İran’ın desteklediği bir örgütten ne beklenir aklı olmayan inanı tabi

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor
Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi
MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
MasterChef'te son finalist belli oldu! Yılın flaş ismi veda etti

Son Dakika Haberleri

YENİ YIL HEDİYE ÖNERİLERİ 2025! En güzel ve en anlamlı kadın/erkek yılbaşı hediye fikirleri… BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (31 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto sorgula! Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta hangi yollar kapatılacak? Gassallar ne kadar kazanıyor? Gassalların maaşı ne kadar? Oudejaarsavond Doodle ile Yeni Yıla Merhaba Oudejaarsavond Doodle Ekranına Taşındı Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 31 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? YILBAŞI programları neler? Şahin Kendirci - İçim Yanar DİNLE - İZLE Youtube linki (GASSAL)!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.