İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular

İsrail ordusu, Yemen'den başkent Tel Aviv'e yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı belirtilerek, halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı kaydedildi.

FÜZE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE TAKILDI

Fırlatılan füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği açıklanırken, füzenin parçalarının ise Beit Shemesh şehrine düştüğü aktarıldı.

SIĞINAĞA KAÇARKEN ARABA ÇARPTI

İsrail basını, saldırı nedeniyle herhangi ciddi bir zarar meydana gelmediğini duyururken, sığınağa kaçan 1 yayanın araba çarpması sonucu hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıyı, İsrail'e yönelik misillemelerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.