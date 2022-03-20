Yazlık eve dadanan hırsıza jandarmadan baskın! Saklandığı gardıropta böyle yakalandı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da devriye yapan jandarma ekipleri, bir şahsın pencereden evin içerisine girmeye çalıştığını gördü. Eve baskın yapan ekipler şüpheliyi gardırobun içinde saklanırken buldu. Aynı eve geçen hafta da hırsızlık için giren şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sakarya Karasu'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Limandere Mahallesi'nde devriye görevinde bulunduğu sırada yazlık eve pencereden giren şüpheliyi fark etti.
GARDIROBA GİRİP EKİPLERDEN SAKLANMAYA ÇALIŞTI
Ekipler de kısa sürede eve girerek, yatak odasındaki gardıroba saklanan Ç.K.'yi yakaladı. Ç.K.'nin üzerinde yapılan aramada 20 gram bonzai ele geçirildi.
AYNI EVE 1 HAFTA ÖNCE DE GİRMİŞ
Ç.K.'nin, 1 hafta önce de eve girdiği, çaldığı eşyaları satarak, uyuşturucu aldığı belirlendi. Sahibi yurt dışında bulunan yazlık eve ikinci kez girince yakalanan Ç.K., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - 3. Sayfa