Üye Girişi
Haberler

Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazar Aşkım Kapışmak, "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen Sibergöz-42 operasyonları kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve 127 şüphelinin yakalandığı operasyonda Kapışmak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya götürüldü.

Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SİBERGÖZ OPERASYONLARINDA YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüphelinin yakalandığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı

127 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalanmıştı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyon, sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulmuş, Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" denilmişti.Bu sabah düzenlenen ve "Sibergöz-42" adı verilen operasyonda yakalanan şüphelilerin, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattıkları ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup "Saadet Zinciri" sistemi oluşturdukları iddia ediliyor. Bu yöntemle uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar dolar vurgun yaparak haksız kazanç elde ettikleri ifade ediliyor.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konulduğu kaydedilirken, adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konulan operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aşkım Kapışmak Operasyon İstanbul Ankara Dolandırıcılık Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri final mi yapıyor, İnci Taneleri bitiyor mu? #128250 31 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 31 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! #128220 Minnesota TW Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 31 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936 Sakaryaspor Bodrumspor maçı CANLI izle! (HD) 30 Mayıs Sakaryaspor Bodrumspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 30-31 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 30-31 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 30 Mayıs Perşembe yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 30 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Survivor kim kazandı? 30 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!
Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title