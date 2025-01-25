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Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, "Siz şaka mısınız ağabey" dedi

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Adana Seyhan'da trafik denetimleri sırasında drone görüntülerinden yaya yol vermediği tespit edilen sürüye 4 bin 512 TL ceza kesildi. Ceza miktarını gören sürücü polislere, "Siz şaka mısınız ağabey?" diyerek tepki gösterdi.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'nda konuşlanan ekipler, yayalara yol vermeyen sürücüleri dronla tespit etti.

EKİPLER TEK TEK DURDURDU

Uygulama kapsamında 21 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bazı sürücüler yayaları görmediğini, bazıları da yayalara yol verdiğini söyledi. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

CEZA YEMEMEK İÇİN DİL DÖKTÜLER

Ceza kesilen sürücülerden biri, ceza miktarını duyunca şaşırarak, "Siz şaka mısınız ağabey? Ben durdum orada, yaya da geçti" dedi. Daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, "Meşhur mu oluyoruz hayırdır? El mi sallayalım?" ifadelerini kullandı. Başka bir sürücü ise "Camideydim, namazdan çıkıp geldim ben. Teyzeye yol verdim, neden vermeyeyim? Boşuna duruyoruz demek ki. Bir daha yapmayayım o zaman?" diye konuştu.

Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

21 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Yaklaşık 1 saat süren uygulamanın sonunda yayalara yol vermeyen 21 sürücüye 4 bin 512'şer lira idari para cezası kesildi.

Yayaya yol vermeyince ceza kesildi,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yaya geçitlerinde her gün en az bir milyon araç bu ihlali yapıp yayaların üzerine araç sürüyor

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Haber YorumlarıSuat Görgülü:

Aklın başına gelir inşallah

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Haber YorumlarıMehmet Sefunç:

yaya geçişi bitmezki ışık koysunlar

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Haber Yorumlarımurat:

Birincisi bu iş böyle olmaz insanlara okul sıralarında kurallar öğretilir. Devletimiz kural koyor sopa ile öğrtmeye kalkar. İkincisi kural koyan ülkenin vekilleridir. Bu kanunlar onlara geçerli değildir. Oradaki polis memuru bir vekile de aynı cezayı yazsın da bir görelim

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Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

videodaki yol bi ışığı haketmiyor mu,

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Haber YorumlarıDüşünen Kelebek:

Yazdığınız cezanın hiçbir altyapısı yok. Küçüklükten eğitim yok caddeler yollar yaya şeritleri uygun değil arabalar sağa sola park etmiş her yer kaos. 10 kişinin yaşayacağı şehirlerde mahallelerde binlerce insan yaşıyor kimse kimseye yol vermesi anlaması mümkün değil. Hiçbir sürücü kursunda böyle doğru düzgün bir eğitim yok zaten nasıl olacak ki sokaklar işaretler hiçbirisi uluslararası standartta yapılmamış. Sabah kalkıyorsunuz elinize bir kamera al çek fotoğrafını telsizden bir şeyler yap

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Haber YorumlarıSami İşgören:

yaya kulağında telefonla sallana sallana geçiyor,yayaya niye yol vermedin.sallana sallana geçene neden ceza yazmıyorsunuz kardeşim,vallahi yaya ne hikaye devlete para lazım para.okadar yayayı düşünen üst geçit yapar vatandaşını korur.

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Haber Yorumlarıtahsin lefon:

kesilan cazaler yayalara vermeleri lazım

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirci:

Develete para Lazım mantıklı uygulama. Ama bunu sadece araçlara değil araçlara yeşil yaylalara kırmızı yanarken geçenlere de kesilmesi lazım.

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Haber YorumlarıAhmet Bayram:

üst geçit yapın

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